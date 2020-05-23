В Калужской области 3246 человек заразились коронавирусом

В Калужской области количество заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 3123 до ХХХ 3246. За сутки болезнь подтвердили у 123 человек, сообщили 23 мая в правительстве региона.

Выздоровели ещё 79 человек. Всего с болезнью уже справились 854 наших земляка. Зафиксированы две новые смерти. В списке жертв 23 человека. Больше всего случаев заболевания в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районе.

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