В Калужской области 3123 человека заразились коронавирусом

В Калужской области количество заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 2998 до 3123. За сутки болезнь подтвердили у 125 человек, сообщили 22 мая в правительстве региона.

Выздоровели ещё 53 калужанина. Всего с болезнью уже справились 775 наших земляков. Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 21 человек. Больше всего случаев заболевания в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районе.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 мая.

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