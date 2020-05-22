Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 мая

В Калужской области в пятницу, 22 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3123. За сутки болезнь подтвердили у 125 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 53 калужанина. Всего с болезнью уже справились 775 наших земляков. Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 21 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2327 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 558 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 437 (+5),

Боровский район – 254 (+9),

Малоярославецкий район – 191 (+7),

Жуковский район – 150 (+10),

Кировский район – 102 (+2),

Людиновский район – 96,

Дзержинский район – 77,

Думиничский район – 76 (+3),

Износковский район – 56,

Бабынинский район – 54 (-2),

Козельский район – 50 (+9),

Мосальский район – 35 (+6),

Ферзиковский район – 33 (+7),

Перемышльский район – 30,

Барятинский район – 20 (-1),

Мещовский район – 18,

Тарусский район – 17 (+1),

Медынский район – 16,

Сухиничский район – 15,

Жиздринский район – 10 (+4),

Спас-Деменский район – 10,

Ульяновский район – 7,

Хвастовичский район – 7 (+1),

Юхновский район – 6,

Куйбышевский район – 2.

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