Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 мая

В Калужской области в пятницу, 22 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3123. За сутки болезнь подтвердили у 125 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 53 калужанина. Всего с болезнью уже справились 775 наших земляков. Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 21 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2327 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 558 (+11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 437 (+5),
- Боровский район – 254 (+9),
- Малоярославецкий район – 191 (+7),
- Жуковский район – 150 (+10),
- Кировский район – 102 (+2),
- Людиновский район – 96,
- Дзержинский район – 77,
- Думиничский район – 76 (+3),
- Износковский район – 56,
- Бабынинский район – 54 (-2),
- Козельский район – 50 (+9),
- Мосальский район – 35 (+6),
- Ферзиковский район – 33 (+7),
- Перемышльский район – 30,
- Барятинский район – 20 (-1),
- Мещовский район – 18,
- Тарусский район – 17 (+1),
- Медынский район – 16,
- Сухиничский район – 15,
- Жиздринский район – 10 (+4),
- Спас-Деменский район – 10,
- Ульяновский район – 7,
- Хвастовичский район – 7 (+1),
- Юхновский район – 6,
- Куйбышевский район – 2.
Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.