За сутки в Калужской области 53 человека вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки 53 человека вылечились от коронавируса, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе. Всего с болезнью уже справились 775 наших земляков.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 21 человек.
Новые данные по заболевшим правительство региона опубликует чуть позже. Пока известно о 2998 заражённых. Больше всего в Калуге и Обнинске.
В целом в России за последние сутки подтвердили 8894 случая COVID-19. За весь период заболели 326 448 человек, вылечились 99 825, умерли 3 249.
UPD. Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 3123.
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