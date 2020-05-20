Коронавирус расползается по Калужской области – новые графики

За последние сутки в Калужской области подтвердили коронавирус у 121 человека. Это рекордный прирост за один день. Всего в нашем регионе уже 2871 случай COVID-19.

Больше всего заболевших в Калуге. Однако за последние сутки наибольший прирост активных случаев произошёл в Обнинске, Жуковском и Кировском районах. Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2187 жителей Калужской области.

Вылечились за весь период эпидемии 664 человека (+51 за сутки), скончались 20 (+1 за сутки).

Публикуем графики распространения коронавируса в Калужской области на 20 мая 2020 года:

Тем временем

Калужская область обогнала Тульскую по количеству заражённых коронавирусом. Подробности.

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