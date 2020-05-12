Как в Калужской области меняется ситуация с коронавирусом – графики

На 12 мая в Калужской области подтвердили 2018 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на 94 больше, чем днём ранее.

Больше всего больных в Калуге (442), Обнинске (275), Боровском (203) и Малоярославецком (172) районах.

На данный момент 261 человек выздоровел, 15 скончались. В больницах 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Публикуем графики распространения коронавируса в Калужской области:

Тем временем

В Калужской области рассказали о приёме детей в садики. Справка из поликлиники будет обязательна. Подробности.

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