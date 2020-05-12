В Калужской области 16 человек с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

Во вторник, 12 мая, на заседании областного правительства глава региона Владислав Шапша сообщил, что регион уверенно приближается к первому этапу выхода из особого режима. Он напомнил, что президент РФ объявил начало рабочих дней с 12 мая, в нашем же регионе особый режим продлён до 31 мая.

Шапша сказал, что выходить из особого режима регион начнёт тогда, когда будет создан достаточный резерв коронавирусных коек. Ежедневно в регионе на коронавирус тестируют более 700 человек.

И.о. министра здравоохранения Алан Цкаев сообщил, что в Калужской области выявлено 1924 случая заболевания коронавирусом. 287 человек выздоровели. 522 человека госпитализированы. 240 человек подключены к кислороду, 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

К концу месяца будут создано 1716 ковидных коек.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь . Раздел постоянно дополняется.