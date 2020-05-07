В Калужской области провели дезинфекцию знаменитого монастыря

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию монастыря Оптина пустынь под Калугой. Фото опубликовали на сайте министерства 7 мая. На место выезжали три группы по четыре человека.

- Специальную обработку провели как внутри всех помещений монастыря, так и на прилегающей территории, - рассказали в ГУ МЧС по Калужской области. - Всего было продезинфицировано более 1200 квадратных метров территории: святые врата и пункт охраны, туалет общественный, дом паломника №5, экономский корпус, входы и крыльцо у храмов – 5 храмов (9 крылец) и крыльцо братской трапезной, нижний зал братской трапезной, свечной цех, келарский кабинет, баня, прачечная, гараж и дежурные машины.

Работы по специальной обработке сотрудники МЧС проводят в связи с обращениями, поступающими от руководителей различных объектов региона, отмечают в министерстве.