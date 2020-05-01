Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 мая

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 100 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Общее количество заболевших достигло 1065. Выздоровели 61 (+7 за сутки), умерли 12 калужан.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

Калуга – 267 (+32 к предыдущему дню),

Боровский район – 152 (+2),

Обнинск – 139 (+3),

Малоярославецкий район – 118 (+32)

Думиничский район – 74 ,

Бабынинский район – 30,

Жуковский район – 29 (+11),

Людиновский район – 29 (+2),

Износковский район – 25,

Дзержинский район – 19 (+3),

Кировский район – 18 ,

Мосальский район – 14,

Перемышльский район – 14 (+1),

Козельский район – 13,

Барятинский район – 10 (+6),

Тарусский район – 9,

Ферзиковский район – 9,

Сухиничский район – 5,

Спас-Деменский район – 5,

Хвастовичский район – 5 ,

Мещовский район – 3,

Юхновский район – 3 .

Медынский район – 1.

Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 99 детей заразились коронавирусом в Калужской области.

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