Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 мая

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 100 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Общее количество заболевших достигло 1065. Выздоровели 61 (+7 за сутки), умерли 12 калужан.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:
Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 99 детей заразились коронавирусом в Калужской области.
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