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Владислав Шапша встретился с медиками, состоящими в резерве для борьбы с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.04.2020 14:31 1 517
Владислав Шапша встретился с медиками, состоящими в резерве для борьбы с коронавирусом

В Калужской области продолжает расти количество выявленных случаев коронавирусной инфекции, но при этом продолжается и наращивание ресурсов для борьбы с болезнью. На данный момент в нашем регионе заполнена половина подготовленных коек для заболевших COVID-19. На совещании правительства глава Калужской области Владислав ШАПША поручил подготовить дополнительные места. Позже в Калуге в отеле «Амбассадор» руководитель региона встретился с медицинскими работниками, состоящими в кадровом резерве и готовыми по мере необходимости приступить к лечению пациентов с коронавирусом. В их числе – врачи анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, педиатры, эндоскописты, наркологи и медицинские сёстры.

В данный момент регион полностью обеспечен оборудованием и средствами индивидуальной защиты, которые передаются медперсоналу.

- Мы также нашли возможность обеспечения вас местами в гостинице, чтобы, с одной стороны, минимизировать ваши риски при общении с близкими, с другой, чтобы создать комфортные условия проживания ближе к работе, - отметил руководитель области, обращаясь к медицинским работникам. Те из них, кто нуждается в жилье, могут проживать в Калуге в гостиницах «Амбассадор» и «Старгород». Здесь же для медиков организовано питание.

Владислав Шапша подчеркнул, что все доплаты, установленные как на федеральном, так и на региональном уровне, будут своевременно выплачены.

Отдельно на встрече подчёркивалось, что призыв медперсонала на борьбу с коронавирусом из районов не означает, что перестали лечить от других болезней: количество врачей, собранных для усиления рассчитано таким образом, чтобы не ослабить остальные направления.

В разговоре с главой региона медицинские работники поинтересовались, будет ли область обеспечена достаточным количеством современных тест-систем для оперативного выявления коронавирусной инфекции.

- Что касается «быстрых» тестов, то компания «Ниармедик» начинает у нас в области производить такие тест-системы, до одного миллиона в месяц, - подчеркнул Владислав Шапша. - И мы будем в первую очередь стараться использовать их для нужд наших медицинских учреждений.

Стоит отметить, что сейчас в Калужской области 90 аппаратов ИВЛ. Развернуто 500 коек для больных. В резерве медицинских работников состоят 270 человек, из них 103 врача, 162 средних медицинских работника, 5 младших медицинских работников. 84 сотрудника городских и областных медицинских учреждений уже направлены в инфекционную больницу.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.04.2020 14:31 1 517
Тэги: область коронавирус
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