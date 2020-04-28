Назначен новый главный врач Калужской областной больницы

Новым главным врачом Калужской областной клинической больницы стала Елена РАЗУМЕЕВА, сообщается на официальном сайте медучреждения. В пресс-службе больницы KP40 подтвердили, что она назначена 27 апреля.

Елена Разумеева с 2016 года возглавляла городскую больницу № 4 им. Хлюстина в Калуге. А до этого четыре года была министром здравоохранения Калужской области.

Напомним, что прежний главврач областной больницы Владимир Кондюков лишился своей должности после того, как съездил отдохнуть в Таиланд в разгар эпидемии коронавируса COVID-19.

UPD. Число заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 772.

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