После скандала главврачу калужской областной больницы ищут замену

В понедельник, 13 апреля, на заседании правительства глава региона Владислав ШАПША сообщил о том, что должность главного врача областной клинической больницы в Калуге оказалась вакантной.

- Просьба не затягивать с вопросом подбора кандидатуры на руководителя областной больницы, - обратился врио губернатора к своему заместителю Константину Горобцову и представителям Минздрава. - Она и так у нас достаточно долгое время находится без руководства по разным причинам. Поэтому в ближайшее время мы этот вопрос должны решить.

Напомним, что на одном из мартовских заседаний правительства выяснилось, что главный врач калужской больницы в разгар эпидемии коронавируса оказался в Таиланде. Тогда Шапша намекнул на то, что тому «надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности».

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