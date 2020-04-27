В Калуге индекс самоизоляции обвалился до рекордно низкого значения

В понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Калуге упал до отметки 2,1. Это рекордно низкий уровень в нашем городе с конца марта. Индекс 2,1 держится с 11:00.

- На улице слишком много людей, - характеризуют ситуацию в «Яндексе».

На прошлой неделе в Калуге индекс не опускался ниже 2,3. А в первую неделю действия режима самоизоляции и вовсе находился в районе 3,8-3,9.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - говорят авторы исследования. - Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Напомним, в Калужской области выявлено уже 706 больных коронавирусом. Умерли восемь человек.

Тем временем

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