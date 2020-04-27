Как коронавирус распространяется по Калужской области – графики

В понедельник, 27 апреля, в Калужской области подтверждено 706 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки прибавилось 67 пациентов. За весь период эпидемии выздоровели 26 человек, умерли восемь.

Сейчас у нас примерно равные показатели по заболевшим с соседними Тулой и Брянском. В общем рейтинге Калужской область на 13 месте в России.

На данный момент заболевшие есть во всех районах нашей области, кроме Медынского, Ульяновского, Куйбышевского и Жиздринского. При этом быстрее всего растёт число выявленных случаев в Калуге и на севере области.

Мы подготовили графики, по которым видно, как ситуация развивается в нашем регионе.

Суммарное количество выявленных случаев.

Рост по дням.

Районы, в которых продолжают лечиться заболевшие.

Тем временем

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