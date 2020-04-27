В Калуге рассказали, как коронавирус попал в наш регион

Как мы сообщали, на понедельник, 27 апреля, в Калужской области число заражённых коронавирусом выросло до 706. Ежедневно в регионе обнаруживают 60-70 новых случаев. Как коронавирус попал в регион, рассказали на заседании областного правительства.

- Сколько человек, находящихся на лечении, иногородние? – спросил председатель областного Законодательного собрания Виктор Бабурин.

- Цифры очень незначительные, иногородних очень мало, - ответил заместитель губернатора Константин Горобцов.

- Иногородних практически нет, - добавил глава региона Владислав Шапша – У нас все жители Калужской области. Другой вопрос, они либо работали в Москве, либо контактировали с теми, кто работает в Москве, либо с теми, кто приехал из-за границы. Это всё контактные лица.

Тем временем

В Каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 27 апреля. Подробности.

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