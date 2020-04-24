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В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 513

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.04.2020 19:28 0 5381
В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 513

В Калужской области к вечеру пятницы, 24 апреля, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло до 513. Такие данные опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Утром 24 апреля, напомним, было 498 пациентов. При этом за день стало известно, что вылечились ещё три человека. Всего у нас 17 выписавшихся.

В списке умерших по-прежнему восемь человек.

Тем временем

В Калужской области запрет на торговлю и общепит продлили до 30 апреля. Подписано новое постановление правительства. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 24.04.2020 19:28 0 5381
Тэги: коронавирус общество статистика
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