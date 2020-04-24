Коронавирус в Калужской области, последние данные на 24 апреля: заразились 444 человека

На данный момент в Калужской области подтверждены 444 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Днём в четверг выявлены семь случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
По-прежнему вылечились 14 человек, умерли восемь. Статистику за полные сутки опубликуют утром в пятницу, 24 апреля.
По данным федерального оперативного штаба, Калужская область входит в двадцатку регионов с наибольшим количеством выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом выше нас соседние Москва, Московская, Тульская и Брянская области. По количеству смертей Калужская область находится в первой десятке.
Тем временем
Калужский психолог рассказала, с какими трудностями мы можем столкнуться во время самоизоляции. И как реагировать на всё во время кризиса. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!