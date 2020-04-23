Коронавирус в Калужской области, последние данные на 23 апреля: вылечились 14 человек

На данный момент в Калужской области подтверждено 383 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные вечером опубликовало правительство региона. За последнюю неделю количество заболевших выросло в три раза, за две недели - в 34 раза.

При этом стало известно, что в среду из больницы выписались ещё четыре пациента. Всего с начала эпидемии коронавируса 14 калужан справились с этой заразой. Умерли восемь человек.

Новые случаи заражения выявлены в Калуге, а также в Боровском, Бабынинском и Ферзиковском районах.

Тем временем

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