Шапша прокомментировал рост количества больных коронавирусом в Калужской области

Как мы уже рассказывали, на утро 22 апреля в Калужской области выявлено 372 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Больных впервые нашли ещё в двух районах – Дзержинском и Мосальском. Больше всего случаев в Калуге и Боровском районе. Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- На сегодняшнее утро мы видим, что по сравнению с предыдущими днями количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в области снизилось, - отметил он, говоря, судя по всему, о снижении темпа прироста, вчера было 72 новых случая, сегодня - 42. - Надеюсь, что динамика снижения будет сохраняться.

Высказался он также и о приостановке работы сферы услуг. На этой неделе, напомним, ходили слухи о скором открытии парикмахерских, в сети даже выкладывали проект постановления правительства на этот счёт, но официально документ пока не подписан.

- Понимаю всю серьезность и остроту проблем, с которыми столкнулись работники сферы услуг, вынужденные приостановить деятельность в связи с эпидемиологической обстановкой, - заявил Шапша. - На оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с участием специалистов эпидемиологических служб ежедневно проводится оценка возможности восстановления работы по ряду сфер. Подготовлены проекты соответствующих решений, которые будут незамедлительно приняты при стабилизации эпидемиологической обстановки в области.

Также глава региона рассказал, что ситуация с масками улучшилась:

- От вас продолжает поступать информация об отсутствии масок в аптеках. Хочу отметить, что нашей первостепенной задачей было обеспечить масками всех медицинских работников. С этой задачей мы справились, и сегодня в области медработниками используется порядка 40 тысяч масок ежедневно. Запасы есть и они постоянно пополняются. Жители региона также имеют возможность купить многоразовые маски в сети аптек ГП «Калугафармация», ежедневно приобретается порядка 20 тысяч масок. Уже нет такого ажиотажного спроса на них, благодаря чему снизилась цена на маски до 35 рублей за штуку. На складах с каждым днем увеличивается количество нераспроданных масок.

Тем временем

Как меняется количество больных коронавирусом в Калужской области по дням. Мы подготовили инфографику. Подробности.

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