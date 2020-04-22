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Как школьник переехал в Калугу, начал жизнь с нуля и добился успеха

Оксана ИВАНОВА , Фото из личного архива Игоря ГЛАГОЛЬЕВА.
Опубликовано: 22.04.2020 12:31 0 472
Как школьник переехал в Калугу, начал жизнь с нуля и добился успеха

Уважаемые читатели! В прошлом году на нашем сайте и в газете «Калужский перекресток» был опубликован цикл статей о людях, которые добились успеха в этой жизни.

А в этом мы возобновляем эту задумку и начинаем серию статей о калужанах, жизнь которых доказывает: чтобы состояться в профессии и добиться успеха, совершенно не обязательно уезжать в столицу или другую страну. Всё, что нужно для этого, есть и у нас, в Калуге.

А начнём свои рассказы с Игоря ГЛАГОЛЬЕВА (на фото вверху со средним сыном Лешей), который приехал в наш город будучи школьником совсем один, а сегодня является руководителем в крупной калужской компании.

О том, как Игорь влюбился в наш город с первого взгляда и почему не променял его на Москву – читайте ниже.

Караганда – Калуга

- С того дня, как я впервые увидел Калугу, прошло 24 года, но я и сейчас отчётливо помню свои первые впечатления от города. Я вышел из поезда на станции «Калуга-2», сел на 10-й автобус и отправился в центр. Мы выехали из бора на дамбу, и я увидел водохранилище, многоэтажки на противоположном берегу, сквер имени Волкова, Оку справа от дамбы. Эта картина поразила меня в самое сердце. Она стоит перед глазами и сегодня.

Игорю Глагольеву 40 лет. Он работает в компании «Калуга Астрал» руководителем департамента разработки. До своих 16-ти Игорь жил в казахстанской Караганде, вместе с родителями и сестрой, и о Калужской области почти ничего не знал.

- Как раз в то время семья моего друга детства и одноклассника переехала в деревню Чипляево Спас-Деменского района, - рассказывает Игорь. – Они получили статус переселенцев, в деревне им выделили дом. Когда обжились, родители друга предложили мне переехать к ним. Мы собрались на семейный совет и решили, что предложение интересное. Дело в том, что это был период после распада Советского Союза. В Казахстане тогда были страшный дефицит всего, безработица, зарплаты задерживали. В общем, родители собрали меня в дорогу и отправили в Россию.

Студент-грузчик

В семье своего друга Игорь прожил полгода. Там же, в деревне Чипляево, окончил школу, затем поступил в Бауманский. Подготовиться помогли педагоги деревенской школы, благо учителя, в том числе по физике и математике, там были сильные.

- Учился, жил в общежитии. Первое время помогали родители. Но в 98-м умер отец. Мама работала учителем русского языка и литературы, ей нужно было поднимать на ноги младшую сестру. Поэтому пришлось начать зарабатывать деньги самому. Один из первых способов заработка был полулегальный. Я помогал студентам делать домашние задания, которых во время сессий задавали очень много. Поскольку учился я хорошо, выполнять задания за других было несложно. Очень быстро получил известность в определённых кругах (смеётся). Но, поскольку сессия два раза в год, этот заработок был сезонный. В промежутках между зачётами и экзаменами подрабатывал грузчиком на рынке.

Слева направо: жена Игоря Елена, сам Игорь, его мама Валентина, старший сын Дмитрий и сестра Алла.

Идеальный город

К этому способу заработать деньги Игорь прибегнет и после вуза. Однажды он попробовал организовать своё дело – не получилось. К тому времени у него уже была семья, которую нужно было кормить.

- Снова устроился грузчиком. Это самый простой вариант заработать деньги быстро. Позже я работал и рекламным агентом, и компьютерами торговал.

А потом Игорю наконец-то удалось заняться тем, о чём он мечтал с детства, – программированием. Около 12 лет назад Глагольев пришёл на работу в «Калуга Астрал», где из простого программиста вырос до руководителя отдела. Постепенно жизнь налаживалась. Удалось накопить деньги на собственное жильё.

Спрашиваю, почему он не попытал счастья в столице, а остался в Калуге?

- Возможно, определённую роль в этом сыграла эмоциональная составляющая, - отвечает Игорь. – Калуга мне очень понравилась. Сразу. И так же сильно не понравилась Москва. Я против неё ничего не имею – просто, видимо, не мой город. Многолюдный, слишком суетливый. Калуга в этом смысле для меня идеальна: народу не очень много, улицы неширокие, пробок почти нет, при желании практически весь город можно пройти пешком. Много зелени, воздух чистый, есть, где отдохнуть. Самые любимые места –  улица Театральная и Театральная площадь, парк культуры и отдыха, парк имени Циолковского, площадь Победы.

Несколько лет назад Игорь перевёз в Калугу маму. Следом за ней сюда переехала и его младшая сестра. Им город тоже очень понравился.

После присяги старшего сына.

Построить дом, наварить казан плова

Народная мудрость гласит, что мужчина в своей жизни обязательно должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево, вырастить сына.

Сыновей у Игоря и его жены Елены трое: младшему – шесть лет, среднему – 13, старшему – 21 год. Деревьев Игорь посадил тоже достаточно. Третий пункт «обязательной» программы – строительство дома – находится на финальном этапе.

- Моя мечта – достроить дом, сделать казан плова, позвать родных, друзей, собраться на террасе и вместе с ними отметить новоселье.

Напоследок интересуюсь у Игоря, жалел ли он когда-нибудь, что тогда, 24 года назад, переехал именно в Калугу. Он, не задумываясь, отвечает:

- Нет, никогда!

 

Младший сын Даня после возвращения старшего из армии.

Оксана ИВАНОВА , Фото из личного архива Игоря ГЛАГОЛЬЕВА.
Опубликовано: 22.04.2020 12:31 0 472
Тэги: общество калуга городской голова калуги история успеха
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