Коронавирус в Калужской области, последние данные на 21 апреля: 244 человека лечат от COVID-19

В Калужской области подтверждено 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные вечером в понедельник на своих страницах в соцсетях опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША. В течение дня статистика не изменилась. По-прежнему известно и девяти вылечившихся и пяти умерших. Продолжают лечение от инфекции 244 человека.

Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

Заболенивае зафиксировано у жителей 20 районов Калужской области. Нет случаев заражения на данный момент в шести районах: Дзержинском, Жиздринском, Куйбышевском, Мещовском, Мосальском и Спас-Деменском. В Медынском был один заболевший, но он уже вылечился.

Тем временем

В Калужской области перенесли празднование Дня Победы и акцию «Бессмертный полк». Юбилейные мероприятия обещают провести позже в нынешнем году. Подробности.

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