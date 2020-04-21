Коронавирус в Калужской области, последние данные на 21 апреля: 244 человека лечат от COVID-19

В Калужской области подтверждено 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные вечером в понедельник на своих страницах в соцсетях опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША. В течение дня статистика не изменилась. По-прежнему известно и девяти вылечившихся и пяти умерших. Продолжают лечение от инфекции 244 человека.
Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске и Боровском районе.
Заболенивае зафиксировано у жителей 20 районов Калужской области. Нет случаев заражения на данный момент в шести районах: Дзержинском, Жиздринском, Куйбышевском, Мещовском, Мосальском и Спас-Деменском. В Медынском был один заболевший, но он уже вылечился.
Тем временем
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