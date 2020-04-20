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2727 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки у калужских соседей

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 20.04.2020 11:16 0 1308
2727 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Это на 10% больше, чем днём ранее. Общее количество заражений в нашей стране на 20 апреля достигло 47 121.

За сутки умерли 44 человека, выздоровели 155. За весь период эпидемии скончались 405 россиян, выздоровели 3446.

Отметим, что от нашей области в данную статистику включены вчерашние данные (рост с 188 до 228). Утром в понедельник стало известно про ещё 30 случаев коронавируса, в Калуге скончался пятый пациент.

Большая часть новых заражений по-прежнему фиксируется в соседних с Калужской областью регионах:

  • Москва - 2026
  • Московская область - 578
  • Орловская область - 43
  • Брянская область - 42
  • Тульская область - 22
  • Смоленская область - 16

Распределение по остальным регионам:

  • Нижегородская область - 113
  • Санкт-Петербург - 86
  • Ростовская область - 60
  • Мурманская область - 46
  • Чеченская Республика - 45
  • Республика Башкортостан - 45
  • Республика Дагестан - 39
  • Республика Ингушетия - 39
  • Республика Татарстан - 39
  • Ленинградская область - 37
  • Республика Мордовия - 35
  • Владимирская область - 34
  • Краснодарский край - 34
  • Чувашская Республика - 32
  • Хабаровский край - 30
  • Республика Марий Эл - 29
  • Саратовская область - 28
  • Ярославская область - 27
  • Тюменская область - 27
  • Тверская область - 26
  • Удмуртская Республика - 26
  • Республика Северная Осетия - 25
  • Пензенская область - 25
  • Воронежская область - 24
  • Курская область - 24
  • Ямало-Ненецкий АО - 24
  • Новосибирская область - 24
  • Белгородская область - 22
  • Рязанская область - 22
  • Тамбовская область - 22
  • Ивановская область - 20
  • Липецкая область - 20
  • Карачаево-Черкесская Республика - 20
  • Кировская область - 19
  • Ульяновская область - 19
  • Республика Саха (Якутия) - 19
  • Волгоградская область - 18
  • Пермский край - 17
  • Приморский край - 17
  • Кабардино-Балкарская Республика - 16
  • Самарская область - 16
  • Астраханская область - 13
  • Ханты-Мансийский АО - 13
  • Калининградская область - 12
  • Ставропольский край - 12
  • Алтайский край - 12
  • Республика Коми - 10
  • Новгородская область - 10
  • Челябинская область - 10
  • Иркутская область - 10
  • Республика Адыгея - 9
  • Забайкальский край - 9
  • Республика Карелия - 8
  • Псковская область - 8
  • Свердловская область - 8
  • Республика Хакасия - 8
  • Архангельская область - 7
  • Вологодская область - 7
  • Камчатский край - 7
  • Красноярский край - 6
  • Кемеровская область - 6
  • Костромская область - 4
  • Томская область - 4
  • Амурская область - 4
  • г. Севастополь - 4
  • Республика Калмыкия - 3
  • Омская область - 3
  • Республика Алтай - 2
  • Еврейская АО - 2
Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 20.04.2020 11:16 0 1308
Тэги: коронавирус общество статистика
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