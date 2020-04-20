2727 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Это на 10% больше, чем днём ранее. Общее количество заражений в нашей стране на 20 апреля достигло 47 121.
За сутки умерли 44 человека, выздоровели 155. За весь период эпидемии скончались 405 россиян, выздоровели 3446.
Отметим, что от нашей области в данную статистику включены вчерашние данные (рост с 188 до 228). Утром в понедельник стало известно про ещё 30 случаев коронавируса, в Калуге скончался пятый пациент.
Большая часть новых заражений по-прежнему фиксируется в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 2026
- Московская область - 578
- Орловская область - 43
- Брянская область - 42
- Тульская область - 22
- Смоленская область - 16
Распределение по остальным регионам:
- Нижегородская область - 113
- Санкт-Петербург - 86
- Ростовская область - 60
- Мурманская область - 46
- Чеченская Республика - 45
- Республика Башкортостан - 45
- Республика Дагестан - 39
- Республика Ингушетия - 39
- Республика Татарстан - 39
- Ленинградская область - 37
- Республика Мордовия - 35
- Владимирская область - 34
- Краснодарский край - 34
- Чувашская Республика - 32
- Хабаровский край - 30
- Республика Марий Эл - 29
- Саратовская область - 28
- Ярославская область - 27
- Тюменская область - 27
- Тверская область - 26
- Удмуртская Республика - 26
- Республика Северная Осетия - 25
- Пензенская область - 25
- Воронежская область - 24
- Курская область - 24
- Ямало-Ненецкий АО - 24
- Новосибирская область - 24
- Белгородская область - 22
- Рязанская область - 22
- Тамбовская область - 22
- Ивановская область - 20
- Липецкая область - 20
- Карачаево-Черкесская Республика - 20
- Кировская область - 19
- Ульяновская область - 19
- Республика Саха (Якутия) - 19
- Волгоградская область - 18
- Пермский край - 17
- Приморский край - 17
- Кабардино-Балкарская Республика - 16
- Самарская область - 16
- Астраханская область - 13
- Ханты-Мансийский АО - 13
- Калининградская область - 12
- Ставропольский край - 12
- Алтайский край - 12
- Республика Коми - 10
- Новгородская область - 10
- Челябинская область - 10
- Иркутская область - 10
- Республика Адыгея - 9
- Забайкальский край - 9
- Республика Карелия - 8
- Псковская область - 8
- Свердловская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Архангельская область - 7
- Вологодская область - 7
- Камчатский край - 7
- Красноярский край - 6
- Кемеровская область - 6
- Костромская область - 4
- Томская область - 4
- Амурская область - 4
- г. Севастополь - 4
- Республика Калмыкия - 3
- Омская область - 3
- Республика Алтай - 2
- Еврейская АО - 2
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