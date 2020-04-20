2727 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. Это на 10% больше, чем днём ранее. Общее количество заражений в нашей стране на 20 апреля достигло 47 121.

За сутки умерли 44 человека, выздоровели 155. За весь период эпидемии скончались 405 россиян, выздоровели 3446.

Отметим, что от нашей области в данную статистику включены вчерашние данные (рост с 188 до 228). Утром в понедельник стало известно про ещё 30 случаев коронавируса, в Калуге скончался пятый пациент.

Большая часть новых заражений по-прежнему фиксируется в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 2026

Московская область - 578

Орловская область - 43

Брянская область - 42

Тульская область - 22

Смоленская область - 16

Распределение по остальным регионам:

Нижегородская область - 113

Санкт-Петербург - 86

Ростовская область - 60

Мурманская область - 46

Чеченская Республика - 45

Республика Башкортостан - 45

Республика Дагестан - 39

Республика Ингушетия - 39

Республика Татарстан - 39

Ленинградская область - 37

Республика Мордовия - 35

Владимирская область - 34

Краснодарский край - 34

Чувашская Республика - 32

Хабаровский край - 30

Республика Марий Эл - 29

Саратовская область - 28

Ярославская область - 27

Тюменская область - 27

Тверская область - 26

Удмуртская Республика - 26

Республика Северная Осетия - 25

Пензенская область - 25

Воронежская область - 24

Курская область - 24

Ямало-Ненецкий АО - 24

Новосибирская область - 24

Белгородская область - 22

Рязанская область - 22

Тамбовская область - 22

Ивановская область - 20

Липецкая область - 20

Карачаево-Черкесская Республика - 20

Кировская область - 19

Ульяновская область - 19

Республика Саха (Якутия) - 19

Волгоградская область - 18

Пермский край - 17

Приморский край - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Самарская область - 16

Астраханская область - 13

Ханты-Мансийский АО - 13

Калининградская область - 12

Ставропольский край - 12

Алтайский край - 12

Республика Коми - 10

Новгородская область - 10

Челябинская область - 10

Иркутская область - 10

Республика Адыгея - 9

Забайкальский край - 9

Республика Карелия - 8

Псковская область - 8

Свердловская область - 8

Республика Хакасия - 8

Архангельская область - 7

Вологодская область - 7

Камчатский край - 7

Красноярский край - 6

Кемеровская область - 6

Костромская область - 4

Томская область - 4

Амурская область - 4

г. Севастополь - 4

Республика Калмыкия - 3

Омская область - 3

Республика Алтай - 2

Еврейская АО - 2

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