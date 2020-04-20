Коронавирус в Калужской области, последние данные на 20 апреля: в каких районах нашли заболевших

За прошедшие выходные количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Калужской области выросло до 228. Скончались две женщины из Людиновского и Боровского районов. Общее число жертв эпидемии в нашем регионе достигло четырёх. Выздоровели девять человек.
Правительство Калужской области вечером в воскресенье предоставило данные о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашем регионе:
Тем временем
В Калужской области продлили запрет на торговлю и общепит до 26 апреля. Публикуем полный текст нового постановения правительства. Подробности.
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