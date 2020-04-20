Коронавирус в Калужской области, последние данные на 20 апреля: в каких районах нашли заболевших

За прошедшие выходные количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Калужской области выросло до 228. Скончались две женщины из Людиновского и Боровского районов. Общее число жертв эпидемии в нашем регионе достигло четырёх. Выздоровели девять человек.

Правительство Калужской области вечером в воскресенье предоставило данные о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашем регионе:

Калуга – 60 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 36 (+9),

Боровский район – 33,

Людиновский район – 16,

Малоярославецкий район – 15 (+8),

Бабынинский район – 10 (+4),

Козельский район – 9 (+1),

Думиничский район – 8 (+5),

Жуковский район – 7 (+1),

Кировский район – 6 (+2),

Тарусский район – 5 (+1),

Перемышльский район – 3 (+1),

Ферзиковский район – 2 (+2),

Барятинский район – 1,

Сухиничский район – 1,

Ульяновский район – 1,

Хвастовичский район – 1,

Юхновский район – 1 (+1).

Тем временем

В Калужской области продлили запрет на торговлю и общепит до 26 апреля. Публикуем полный текст нового постановения правительства. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.