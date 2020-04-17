Новый рекорд: у калужских соседей за сутки заболели коронавирусом 2502 человека

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса. Это почти на 15% больше, чем днём ранее. Общее количество заболевших достигло 32 008. За сутки умер 41 человек, выздоровели 286.

От Калужской области в эту статистику включены данные, которые мы сообщали ещё вчера: рост со 102 до 122. Утром 17 апреля, напомним, уже стало известно, что выявлено ещё 29 калужан, заболевших COVID-19. Продолжает ухудшаться ситуация у калужских соседей. За день выявлено 2502 новых случая:

Москва - 1959

Московская область - 472

Брянская область - 27

Тульская область - 25

Орловская область - 12

Смоленская область - 7

Распределение по остальным регионам:

Санкт-Петербург - 424

Республика Мордовия - 65

Республика Дагестан - 59

Нижегородская область - 54

Республика Ингушетия - 38

Оренбургская область - 38

Тверская область - 37

Республика Адыгея - 36

Тюменская область - 34

Республика Марий Эл - 32

Рязанская область - 30

Краснодарский край - 30

Красноярский край - 29

Курская область - 25

Владимирская область - 24

Ленинградская область - 24

Кабардино-Балкарская Республика - 23

Ростовская область - 23

Республика Башкортостан - 22

Новгородская область - 21

Воронежская область - 19

Ярославская область - 19

Карачаево-Черкесская Республика - 19

Кировская область - 18

Ханты-Мансийский АО - 18

Хабаровский край - 18

Республика Калмыкия - 17

Саратовская область - 17

Республика Татарстан - 16

Удмуртская Республика - 16

Ульяновская область - 15

Республика Коми - 14

Ивановская область - 13

Республика Северная Осетия - 13

Самарская область - 13

Белгородская область - 12

Липецкая область - 12

Калининградская область - 12

Ставропольский край - 12

Чувашская Республика - 12

Пензенская область - 12

Пермский край - 12

Новосибирская область - 12

Республика Хакасия - 11

Вологодская область - 10

Костромская область - 9

Приморский край - 9

Мурманская область - 8

Камчатский край - 8

Чеченская Республика – 7

Сахалинская область - 7

Ямало-Ненецкий АО - 6

Еврейская АО - 6

Псковская область - 5

Алтайский край - 5

Астраханская область - 4

Волгоградская область - 4

Свердловская область - 4

Челябинская область - 4

Кемеровская область - 4

г. Севастополь - 4

Республика Бурятия - 3

Омская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Республика Крым - 3

Иркутская область - 2

Забайкальский край - 2

Амурская область - 2

Республика Карелия - 1

Архангельская область - 1

Курганская область - 1

Республика Тыва - 1

Чукотский АО - 1

Республика Алтай - 1

Всего с начала эпидемии умерли 273 человека, выздоровели 2590.

Тем временем:

Стало известно, жители каких районов Калужской области продолжают лечиться от коронавируса. Всего на данный момент известно о 141 пациенте. Подробности.

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