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Новый рекорд: у калужских соседей за сутки заболели коронавирусом 2502 человека

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 17.04.2020 11:50 2 1177
Новый рекорд: у калужских соседей за сутки заболели коронавирусом 2502 человека

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса. Это почти на 15% больше, чем днём ранее. Общее количество заболевших достигло 32 008. За сутки умер 41 человек, выздоровели 286.

От Калужской области в эту статистику включены данные, которые мы сообщали ещё вчера: рост со 102 до 122. Утром 17 апреля, напомним, уже стало известно, что выявлено ещё 29 калужан, заболевших COVID-19. Продолжает ухудшаться ситуация у калужских соседей. За день выявлено 2502 новых случая:

  • Москва - 1959
  • Московская область - 472
  • Брянская область - 27
  • Тульская область - 25
  • Орловская область - 12
  • Смоленская область - 7

Распределение по остальным регионам:

  • Санкт-Петербург - 424
  • Республика Мордовия - 65
  • Республика Дагестан - 59
  • Нижегородская область - 54
  • Республика Ингушетия - 38
  • Оренбургская область - 38
  • Тверская область - 37
  • Республика Адыгея - 36
  • Тюменская область - 34
  • Республика Марий Эл - 32
  • Рязанская область - 30
  • Краснодарский край - 30
  • Красноярский край - 29
  • Курская область - 25
  • Владимирская область - 24
  • Ленинградская область - 24
  • Кабардино-Балкарская Республика - 23
  • Ростовская область - 23
  • Республика Башкортостан - 22
  • Новгородская область - 21
  • Воронежская область - 19
  • Ярославская область - 19
  • Карачаево-Черкесская Республика - 19
  • Кировская область - 18
  • Ханты-Мансийский АО - 18
  • Хабаровский край - 18
  • Республика Калмыкия - 17
  • Саратовская область - 17
  • Республика Татарстан - 16
  • Удмуртская Республика - 16
  • Ульяновская область - 15
  • Республика Коми - 14
  • Ивановская область - 13
  • Республика Северная Осетия - 13
  • Самарская область - 13
  • Белгородская область - 12
  • Липецкая область - 12
  • Калининградская область - 12
  • Ставропольский край - 12
  • Чувашская Республика - 12
  • Пензенская область - 12
  • Пермский край - 12
  • Новосибирская область - 12
  • Республика Хакасия - 11
  • Вологодская область - 10
  • Костромская область - 9
  • Приморский край - 9
  • Мурманская область - 8
  • Камчатский край - 8
  • Чеченская Республика – 7
  • Сахалинская область - 7
  • Ямало-Ненецкий АО - 6
  • Еврейская АО - 6
  • Псковская область - 5
  • Алтайский край - 5
  • Астраханская область - 4
  • Волгоградская область - 4
  • Свердловская область - 4
  • Челябинская область - 4
  • Кемеровская область - 4
  • г. Севастополь - 4
  • Республика Бурятия - 3
  • Омская область - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Республика Крым - 3
  • Иркутская область - 2
  • Забайкальский край - 2
  • Амурская область - 2
  • Республика Карелия - 1
  • Архангельская область - 1
  • Курганская область - 1
  • Республика Тыва - 1
  • Чукотский АО - 1
  • Республика Алтай - 1

Всего с начала эпидемии умерли 273 человека, выздоровели 2590.

Тем временем:

Стало известно, жители каких районов Калужской области продолжают лечиться от коронавируса. Всего на данный момент известно о 141 пациенте. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 17.04.2020 11:50 2 1177
Тэги: коронавирус общество статистика
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