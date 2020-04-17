Новый рекорд: у калужских соседей за сутки заболели коронавирусом 2502 человека

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса. Это почти на 15% больше, чем днём ранее. Общее количество заболевших достигло 32 008. За сутки умер 41 человек, выздоровели 286.
От Калужской области в эту статистику включены данные, которые мы сообщали ещё вчера: рост со 102 до 122. Утром 17 апреля, напомним, уже стало известно, что выявлено ещё 29 калужан, заболевших COVID-19. Продолжает ухудшаться ситуация у калужских соседей. За день выявлено 2502 новых случая:
- Москва - 1959
- Московская область - 472
- Брянская область - 27
- Тульская область - 25
- Орловская область - 12
- Смоленская область - 7
Распределение по остальным регионам:
- Санкт-Петербург - 424
- Республика Мордовия - 65
- Республика Дагестан - 59
- Нижегородская область - 54
- Республика Ингушетия - 38
- Оренбургская область - 38
- Тверская область - 37
- Республика Адыгея - 36
- Тюменская область - 34
- Республика Марий Эл - 32
- Рязанская область - 30
- Краснодарский край - 30
- Красноярский край - 29
- Курская область - 25
- Владимирская область - 24
- Ленинградская область - 24
- Кабардино-Балкарская Республика - 23
- Ростовская область - 23
- Республика Башкортостан - 22
- Новгородская область - 21
- Воронежская область - 19
- Ярославская область - 19
- Карачаево-Черкесская Республика - 19
- Кировская область - 18
- Ханты-Мансийский АО - 18
- Хабаровский край - 18
- Республика Калмыкия - 17
- Саратовская область - 17
- Республика Татарстан - 16
- Удмуртская Республика - 16
- Ульяновская область - 15
- Республика Коми - 14
- Ивановская область - 13
- Республика Северная Осетия - 13
- Самарская область - 13
- Белгородская область - 12
- Липецкая область - 12
- Калининградская область - 12
- Ставропольский край - 12
- Чувашская Республика - 12
- Пензенская область - 12
- Пермский край - 12
- Новосибирская область - 12
- Республика Хакасия - 11
- Вологодская область - 10
- Костромская область - 9
- Приморский край - 9
- Мурманская область - 8
- Камчатский край - 8
- Чеченская Республика – 7
- Сахалинская область - 7
- Ямало-Ненецкий АО - 6
- Еврейская АО - 6
- Псковская область - 5
- Алтайский край - 5
- Астраханская область - 4
- Волгоградская область - 4
- Свердловская область - 4
- Челябинская область - 4
- Кемеровская область - 4
- г. Севастополь - 4
- Республика Бурятия - 3
- Омская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Республика Крым - 3
- Иркутская область - 2
- Забайкальский край - 2
- Амурская область - 2
- Республика Карелия - 1
- Архангельская область - 1
- Курганская область - 1
- Республика Тыва - 1
- Чукотский АО - 1
- Республика Алтай - 1
Всего с начала эпидемии умерли 273 человека, выздоровели 2590.
Тем временем:
Стало известно, жители каких районов Калужской области продолжают лечиться от коронавируса. Всего на данный момент известно о 141 пациенте. Подробности.
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