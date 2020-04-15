Деревенские страсти по коронавирусу: как москвичи праздновали под Калугой начало карантина

В посёлке Якшуново Дзержинского района уже которую неделю самая обсуждаемая тема — ​коронавирус. Магазин в посёлке один, в основном здесь в очереди народ и делится новостями:

— «Скорая» приезжала вчера, увезли одного коронавирусного пенсионера. Вроде дачник…

— Не, это наш, местный — ​Коля!

— Уже и до нас зараза добралась, москвичи завезли! Говорят, столицу закрыли, там военная техника стоит, а вон они спокойно ездят!

— Да какой Коля? Коля дома! Это парня молодого увезли, и не дачника, а нашего, поселкового — ​у него жена в областной больнице работает, а там целое отделение закрыли.

— Эту заразу специально вывели, уничтожают простой народ…

— Ну а что москвичи? Если бы я жила в Москве, и у меня была дача, я бы тоже сюда при первой возможности приехала, а уж ребёнка точно привезла!

Слухи не подтверждаются, все местные дома, и вирус ни у кого не выявили, но москвичей продолжают ругать. Их здесь, действительно, много. И, если кого-­то встречаешь в деревне даже на пустой улице в маске, это практически точно — столичный дачник. А в первую неделю самоизоляции вообще было как на первомайских праздниках: музыка, шашлыки, ​дачники праздновали наступление карантина. Сейчас тихо, и машин с московскими номерами гораздо меньше. В принципе, люди продолжают жить обычной жизнью. И пока в городе придумывают, чем бы себя развлечь в домашнем заточении, у местных — ​посадки в огороде, хозяйство, дела. Скучно не бывает: постоянно есть какая-­то работа и новости. Помимо коронавируса, всех волнует грядущее подорожание. Соседка возмущенно рассказывает:

— Ездили сегодня в магазин на Куровские, макароны уже по 60 руб­лей!

— Да, сейчас всё подорожает…

— То, что со старых закупок, пока столько же и стоит, что с новых — ​втридорога! Нам посоветовали овсянку взять, сказали, что теперь её закупочная цена — 115 руб­лей. И это обычная овсянка!

Задают много

Второклассник Владик уже третью неделю учится дистанционно, занятия начались ещё в конце марта. Задают много, присылают проверочные работы. Дети их выполняют, родители фотографируют и пересылают учительнице. Никто не бездельничает, позавтракал ​и — за уроки.

— Чкаловская школа разработала проект бесконтактного обучения. Наша учительница ​Людмила Сергеевна Тихонова ​предложила скидывать задания по WhatsApp. Конечно, мы согласились! — ​говорит мама Владика Ирина ВОЛКОВА.

— ​А с прошлой недели в программе Zoom начались ещё видеоуроки. Сегодня был окружающий мир, русский и математика. Учительница объясняла новую тему и спрашивала домашнее задание. Всё прошло хорошо, Владу очень понравилось, только связь прерывалась: ​Интернет здесь плохой. К Zoom, правда, подключились не все родители: пока нас всего трое. Другие говорят, что им неудобно: то Интернета у них нет, то компьютера…

Детей, кстати, на улице мало. На детской площадке, в центре посёлка — ​никого. Школьникам родители запрещают ходить в магазин, где полно народу. Бабульки стали меньше собираться на улице, сидеть на лавочках.

94-летняя баба Лиля, хоть телевизор и не смотрит, в курсе всех мировых новостей: ​родные рассказывают. Сейчас целыми днями, а то и ночами бабушка читает книги про вой­ну, говорит:

— Вот какая зараза! В вой­ну, дочь, такого не было! И голодали, и ели, что попало, но так не болели!

Моют деньги

Рейсовые автобусы из Калуги сюда пока не ходят: ​отменили. Теперь, если нет своего автомобиля, уехать можно только с Куровских, а туда приходится добираться или на попутках, или на такси. Пенсионеры-­калужане всё равно ездят в город, хоть и боятся, что оштрафуют. А что делать? Надо пенсию получить.

Некоторые местные жители работают в областной больнице. Среди них есть и врачи, они постоянно предупреждают соседей: «Относитесь к коронавирусу серьёзно, вы не понимаете, насколько это опасно!».

Многие перестали ходить в гости да и к себе не пускают. Если что-­то надо предать родственникам: ​молоко или лекарства — ​просто оставляют на пороге. Один товарищ даже признался, что моет деньги с мылом и антисептиком: ​лучше перестраховаться. Другие протирают водкой руки, телефоны, банковские карты, кошельки, дверные ручки.

До сентября не высовываться

В режиме длительной самоизоляции работать в деревне на удалёнке сложно: ​Интернет постоянно «отваливается», и это сильно действует на нервы. Хотя психологически пережить карантин здесь, наверное, легче: ​можно выйти из дома, свободно передвигаться и дышать свежим воздухом, гулять на природе. Толпы народа нет. И витамины уже пошли: черемши много, из неё хороший противокоронавирусный салат получается. Черемша, как и чеснок, обладает антибактериальными, противо­вирусными и противомикробными свой­ствами. Ешь хоть каждый день!

Кстати, известный доктор Комаровский советует переждать карантин за городом, особенно пенсионерам: «Поскольку ситуация с пожилыми людьми наиболее волнительная, я хотел бы, чтобы сейчас вы поняли самое главное: всех, кого можно отправить на дачу, ​отправьте на дачу и скажите сидеть там до сентября и не высовываться».

Да и сейчас к новому вирусу все уже привыкли: не так паникуют, хотя москвичей ругать не перестают.

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