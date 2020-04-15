Деревенские страсти по коронавирусу: как москвичи праздновали под Калугой начало карантина

В посёлке Якшуново Дзержинского района уже которую неделю самая обсуждаемая тема — коронавирус. Магазин в посёлке один, в основном здесь в очереди народ и делится новостями:
— «Скорая» приезжала вчера, увезли одного коронавирусного пенсионера. Вроде дачник…
— Не, это наш, местный — Коля!
— Уже и до нас зараза добралась, москвичи завезли! Говорят, столицу закрыли, там военная техника стоит, а вон они спокойно ездят!
— Да какой Коля? Коля дома! Это парня молодого увезли, и не дачника, а нашего, поселкового — у него жена в областной больнице работает, а там целое отделение закрыли.
— Эту заразу специально вывели, уничтожают простой народ…
— Ну а что москвичи? Если бы я жила в Москве, и у меня была дача, я бы тоже сюда при первой возможности приехала, а уж ребёнка точно привезла!
Слухи не подтверждаются, все местные дома, и вирус ни у кого не выявили, но москвичей продолжают ругать. Их здесь, действительно, много. И, если кого-то встречаешь в деревне даже на пустой улице в маске, это практически точно — столичный дачник. А в первую неделю самоизоляции вообще было как на первомайских праздниках: музыка, шашлыки, дачники праздновали наступление карантина. Сейчас тихо, и машин с московскими номерами гораздо меньше. В принципе, люди продолжают жить обычной жизнью. И пока в городе придумывают, чем бы себя развлечь в домашнем заточении, у местных — посадки в огороде, хозяйство, дела. Скучно не бывает: постоянно есть какая-то работа и новости. Помимо коронавируса, всех волнует грядущее подорожание. Соседка возмущенно рассказывает:
— Ездили сегодня в магазин на Куровские, макароны уже по 60 рублей!
— Да, сейчас всё подорожает…
— То, что со старых закупок, пока столько же и стоит, что с новых — втридорога! Нам посоветовали овсянку взять, сказали, что теперь её закупочная цена — 115 рублей. И это обычная овсянка!
Задают много
Второклассник Владик уже третью неделю учится дистанционно, занятия начались ещё в конце марта. Задают много, присылают проверочные работы. Дети их выполняют, родители фотографируют и пересылают учительнице. Никто не бездельничает, позавтракал и — за уроки.
— Чкаловская школа разработала проект бесконтактного обучения. Наша учительница Людмила Сергеевна Тихонова предложила скидывать задания по WhatsApp. Конечно, мы согласились! — говорит мама Владика Ирина ВОЛКОВА.
— А с прошлой недели в программе Zoom начались ещё видеоуроки. Сегодня был окружающий мир, русский и математика. Учительница объясняла новую тему и спрашивала домашнее задание. Всё прошло хорошо, Владу очень понравилось, только связь прерывалась: Интернет здесь плохой. К Zoom, правда, подключились не все родители: пока нас всего трое. Другие говорят, что им неудобно: то Интернета у них нет, то компьютера…
Детей, кстати, на улице мало. На детской площадке, в центре посёлка — никого. Школьникам родители запрещают ходить в магазин, где полно народу. Бабульки стали меньше собираться на улице, сидеть на лавочках.
94-летняя баба Лиля, хоть телевизор и не смотрит, в курсе всех мировых новостей: родные рассказывают. Сейчас целыми днями, а то и ночами бабушка читает книги про войну, говорит:
— Вот какая зараза! В войну, дочь, такого не было! И голодали, и ели, что попало, но так не болели!
Моют деньги
Рейсовые автобусы из Калуги сюда пока не ходят: отменили. Теперь, если нет своего автомобиля, уехать можно только с Куровских, а туда приходится добираться или на попутках, или на такси. Пенсионеры-калужане всё равно ездят в город, хоть и боятся, что оштрафуют. А что делать? Надо пенсию получить.
Некоторые местные жители работают в областной больнице. Среди них есть и врачи, они постоянно предупреждают соседей: «Относитесь к коронавирусу серьёзно, вы не понимаете, насколько это опасно!».
Многие перестали ходить в гости да и к себе не пускают. Если что-то надо предать родственникам: молоко или лекарства — просто оставляют на пороге. Один товарищ даже признался, что моет деньги с мылом и антисептиком: лучше перестраховаться. Другие протирают водкой руки, телефоны, банковские карты, кошельки, дверные ручки.
До сентября не высовываться
В режиме длительной самоизоляции работать в деревне на удалёнке сложно: Интернет постоянно «отваливается», и это сильно действует на нервы. Хотя психологически пережить карантин здесь, наверное, легче: можно выйти из дома, свободно передвигаться и дышать свежим воздухом, гулять на природе. Толпы народа нет. И витамины уже пошли: черемши много, из неё хороший противокоронавирусный салат получается. Черемша, как и чеснок, обладает антибактериальными, противовирусными и противомикробными свойствами. Ешь хоть каждый день!
Кстати, известный доктор Комаровский советует переждать карантин за городом, особенно пенсионерам: «Поскольку ситуация с пожилыми людьми наиболее волнительная, я хотел бы, чтобы сейчас вы поняли самое главное: всех, кого можно отправить на дачу, отправьте на дачу и скажите сидеть там до сентября и не высовываться».
Да и сейчас к новому вирусу все уже привыкли: не так паникуют, хотя москвичей ругать не перестают.
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