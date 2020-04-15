Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли заболевших

Как мы уже рассказывали, утром 15 апреля в Калуге стало известно о смерти первого пациента с коронавирусом. Подробнее о нём сообщалось здесь. Всего в Калужской области на данный момент известно о 102 случаях заражения COVID-19. Пятеро вылечились, 96 остаются в Калужской областной инфекционной больнице.
Больше всего на данный момент лечится жителей Калуги – 34 (+11 к предыдущему дню). Кроме того, подтверждено заболевание в следующих районах:
Тем временем
В Калуге перестанет работать общественный транспорт. Стали известны подробности.
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