Опубликован официальный документ о запрете посещения кладбищ в Калужской области

Как мы уже рассказывали, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Калужской области запретили посещать кладбища. Ранее врио губернатора Владислав Шапша сообщал, что такая мера принята на одну неделю – с 14 по 21 апреля. Однако в официальном документе на этот счёт содержатся несколько иная информация.

Согласно постановлению правительства, кладбища закрыты для посещения с 15 апреля и до особого распоряжения. Попасть туда можно только в случае участия в похоронах.

Ранее, напомним, жителям Калужской области разрешили освящать куличи и яйца на Пасху дома, без похода в церковь.

Постановление правительства Калужской области №306 от 10.04.2020:

UPD. В Калуге умер первый пациент с коронавирусом.