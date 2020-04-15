Опубликован официальный документ о запрете посещения кладбищ в Калужской области

Как мы уже рассказывали, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Калужской области запретили посещать кладбища. Ранее врио губернатора Владислав Шапша сообщал, что такая мера принята на одну неделю – с 14 по 21 апреля. Однако в официальном документе на этот счёт содержатся несколько иная информация.
Согласно постановлению правительства, кладбища закрыты для посещения с 15 апреля и до особого распоряжения. Попасть туда можно только в случае участия в похоронах.
Ранее, напомним, жителям Калужской области разрешили освящать куличи и яйца на Пасху дома, без похода в церковь.
Постановление правительства Калужской области №306 от 10.04.2020:
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