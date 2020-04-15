Калужанам разрешили освящать куличи дома

В ближайшее воскресенье, 19 апреля, православные христиане будут праздновать главный праздник - Пасху. В этот день в храмах Калужской области обычно не протолкнуться. Однако в условиях эпидемии коронавируса это может привести к резкому росту числа заражённых. Поэтому жителям Калужской области в нынешнем году разрешили освящать куличи дома, без похода в церковь. Об этом сообщается на сайте Калужской епархии.

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Напомним, в Калужской области число зараженных коронавирусом выросло до 74.

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