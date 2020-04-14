В Калуге обвалился индекс самоизоляции

Как мы уже рассказывали, в начале апреля компания «Яндекс» опубликовала карту, на которой показывается индекс самоизоляции российских городов.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - говорят авторы проекта. - Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

В дневное время две недели назад на улицах Калуги почти никого не было. Индекс самоизоляции доходил до 3,8-3,9. Но с каждым днём все больше калужан покидает свои дома. Во вторник, 14 апреля, индекс самоизоляции опустился до 2,4.

- На улице очень много людей, - характеризуют такой показатель в «Яндексе».

Напомним, за последнюю неделю количество выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Калужской области выросло в семь раз – с 7 до 49.

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