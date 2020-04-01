«Яндекс» назвал индекс самоизоляции Калуги

Компания «Яндекс» опубликовала карту, на которой показывается индекс самоизоляции российских городов.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - говорят авторы проекта. - Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

По данным на 13:00 среды, 1 апреля, индекс самоизоляции Калуги равен 3,8.

- Большинство людей дома. И вы оставайтесь, - характеризуют такой показатель в «Яндексе».

К примеру, 31 марта индекс самоизоляции в среднем по российским городам с населением больше миллиона составил 3,1 балла.

Напомним, режим самоизоляции в Калужской области ввели с 31 марта. В нашем регионе три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.