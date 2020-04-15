3388 новых случаев коронавируса выявлено в России, 2164 – у калужских соседей

За последние сутки в России на 16% выросло число заболевших коронавирусом. Подтверждено 3388 новых случаев в 65 регионах, умерли 28 человек, выздоровели 292. Общее количество заболевших достигло 24 490, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Как мы уже рассказывали, в Калужской области количество заболевших выросло на 25, выписаны из больницы в Калуге пять человек. А вот в соседних с нами регионах за сутки зафиксировано 2164 новых случая.
- Москва - 1774
- Московская область – 272
- Смоленская область - 51
- Тульская область - 45
- Брянская область - 22
Распределение по остальным регионам:
- Мурманская область - 137
- Санкт-Петербург - 130
- Ленинградская область - 108
- Республика Коми - 97
- Республика Ингушетия - 56
- Нижегородская область - 47
- Владимирская область - 45
- Тверская область - 42
- Чеченская Республика - 41
- Курская область - 31
- Республика Марий Эл - 27
- Пермский край - 27
- Ивановская область - 25
- Краснодарский край - 24
- Хабаровский край - 23
- Ставропольский край - 20
- Республика Башкортостан - 20
- Ульяновская область - 18
- Тюменская область - 18
- Астраханская область - 17
- Новосибирская область - 17
- Пензенская область - 16
- Ханты-Мансийский АО - 15
- Чувашская Республика - 13
- Кировская область - 13
- Ярославская область - 12
- Свердловская область - 12
- Липецкая область - 11
- Красноярский край - 11
- Костромская область - 9
- Удмуртская Республика - 8
- Воронежская область - 7
- Карачаево-Черкесская Республика - 7
- Саратовская область - 7
- Ямало-Ненецкий АО - 7
- Республика Саха (Якутия) - 7
- Псковская область - 6
- Ростовская область - 6
- Курганская область - 6
- Республика Бурятия - 6
- Республика Хакасия - 6
- Калининградская область - 5
- Республика Дагестан - 5
- Белгородская область - 4
- Республика Карелия - 4
- Приморский край - 4
- Республика Калмыкия - 3
- Челябинская область - 3
- Алтайский край - 3
- Вологодская область - 2
- Омская область - 2
- Республика Крым - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Волгоградская область - 1
- Оренбургская область - 1
- Кемеровская область - 1
- Сахалинская область - 1
- Чукотский АО - 1
- г. Севастополь - 1
С начала эпидемии умерли 198 человек, выздоровели 1986.
UPD. В Калуге умер первый пациент с коронавирусом.
Тем временем
В Калуге перестанет работать общественный транспорт. Стали известны подробности.
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