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3388 новых случаев коронавируса выявлено в России, 2164 – у калужских соседей

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 15.04.2020 10:39 0 1584
3388 новых случаев коронавируса выявлено в России, 2164 – у калужских соседей

За последние сутки в России на 16% выросло число заболевших коронавирусом. Подтверждено 3388 новых случаев в 65 регионах, умерли 28 человек, выздоровели 292. Общее количество заболевших достигло 24 490, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области количество заболевших выросло на 25, выписаны из больницы в Калуге пять человек. А вот в соседних с нами регионах за сутки зафиксировано 2164 новых случая.

  • Москва - 1774
  • Московская область – 272
  • Смоленская область - 51
  • Тульская область - 45
  • Брянская область - 22

Распределение по остальным регионам:

  • Мурманская область - 137
  • Санкт-Петербург   - 130
  • Ленинградская область - 108
  • Республика Коми - 97
  • Республика Ингушетия - 56
  • Нижегородская область - 47
  • Владимирская область - 45
  • Тверская область - 42
  • Чеченская Республика - 41
  • Курская область - 31
  • Республика Марий Эл - 27
  • Пермский край - 27
  • Ивановская область - 25
  • Краснодарский край - 24
  • Хабаровский край - 23
  • Ставропольский край - 20
  • Республика Башкортостан - 20
  • Ульяновская область - 18
  • Тюменская область - 18
  • Астраханская область - 17
  • Новосибирская область - 17
  • Пензенская область - 16
  • Ханты-Мансийский АО - 15
  • Чувашская Республика - 13
  • Кировская область - 13
  • Ярославская область - 12
  • Свердловская область - 12
  • Липецкая область - 11
  • Красноярский край - 11
  • Костромская область - 9
  • Удмуртская Республика - 8
  • Воронежская область - 7
  • Карачаево-Черкесская Республика - 7
  • Саратовская область - 7
  • Ямало-Ненецкий АО - 7
  • Республика Саха (Якутия) - 7
  • Псковская область - 6
  • Ростовская область - 6
  • Курганская область - 6
  • Республика Бурятия - 6
  • Республика Хакасия - 6
  • Калининградская область - 5
  • Республика Дагестан - 5
  • Белгородская область - 4
  • Республика Карелия - 4
  • Приморский край - 4
  • Республика Калмыкия - 3
  • Челябинская область - 3
  • Алтайский край - 3
  • Вологодская область - 2
  • Омская область - 2
  • Республика Крым - 2
  • Ненецкий автономный округ - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Оренбургская область - 1
  • Кемеровская область - 1
  • Сахалинская область - 1
  • Чукотский АО - 1
  • г. Севастополь - 1

С начала эпидемии умерли 198 человек, выздоровели 1986.

UPD. В Калуге умер первый пациент с коронавирусом.

Тем временем

В Калуге перестанет работать общественный транспорт. Стали известны подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 15.04.2020 10:39 0 1584
Тэги: коронавирус общество статистика
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