3388 новых случаев коронавируса выявлено в России, 2164 – у калужских соседей

За последние сутки в России на 16% выросло число заболевших коронавирусом. Подтверждено 3388 новых случаев в 65 регионах, умерли 28 человек, выздоровели 292. Общее количество заболевших достигло 24 490, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области количество заболевших выросло на 25, выписаны из больницы в Калуге пять человек. А вот в соседних с нами регионах за сутки зафиксировано 2164 новых случая.

Москва - 1774

Московская область – 272

Смоленская область - 51

Тульская область - 45

Брянская область - 22

Распределение по остальным регионам:

Мурманская область - 137

Санкт-Петербург - 130

Ленинградская область - 108

Республика Коми - 97

Республика Ингушетия - 56

Нижегородская область - 47

Владимирская область - 45

Тверская область - 42

Чеченская Республика - 41

Курская область - 31

Республика Марий Эл - 27

Пермский край - 27

Ивановская область - 25

Краснодарский край - 24

Хабаровский край - 23

Ставропольский край - 20

Республика Башкортостан - 20

Ульяновская область - 18

Тюменская область - 18

Астраханская область - 17

Новосибирская область - 17

Пензенская область - 16

Ханты-Мансийский АО - 15

Чувашская Республика - 13

Кировская область - 13

Ярославская область - 12

Свердловская область - 12

Липецкая область - 11

Красноярский край - 11

Костромская область - 9

Удмуртская Республика - 8

Воронежская область - 7

Карачаево-Черкесская Республика - 7

Саратовская область - 7

Ямало-Ненецкий АО - 7

Республика Саха (Якутия) - 7

Псковская область - 6

Ростовская область - 6

Курганская область - 6

Республика Бурятия - 6

Республика Хакасия - 6

Калининградская область - 5

Республика Дагестан - 5

Белгородская область - 4

Республика Карелия - 4

Приморский край - 4

Республика Калмыкия - 3

Челябинская область - 3

Алтайский край - 3

Вологодская область - 2

Омская область - 2

Республика Крым - 2

Ненецкий автономный округ - 1

Волгоградская область - 1

Оренбургская область - 1

Кемеровская область - 1

Сахалинская область - 1

Чукотский АО - 1

г. Севастополь - 1

С начала эпидемии умерли 198 человек, выздоровели 1986.

UPD. В Калуге умер первый пациент с коронавирусом.

Тем временем

В Калуге перестанет работать общественный транспорт. Стали известны подробности.

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