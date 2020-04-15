Коронавирус в Калуге, последние данные на 15 апреля: в каких районах нашли 74 заболевших

В Калужской области у 74 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. За последние восемь дней количество заболевших выросло в десять раз. Такие данные KP40 предоставили в оперативном штабе. Также стало известно распределение заболевших по районам нашего региона.

Больше всего случаев зафиксировано в Калуге – 28 (+6 к предыдущему дню). Из них пятеро уже выздоровели. Кроме того, подтверждено заболевание в следующих районах:

Боровский – 14 (+9),

Обнинск – 8 (+2),

Козельский – 4,

Малоярославецкий – 4 (+1),

Бабынинский 3 (+3),

Думиничский – 3,

Людиновский – 3 (+2),

Жуковский – 2 (+1),

Тарусский – 2,

Медынский – 1,

Ульяновский – 1,

Сухиничский – 1 (+1).

Тем временем

В Калуге закрыли на карантин больницу №4. Ситуацию прокомментировали в руководстве больницы и в Минздраве. Подробности.

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