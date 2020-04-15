Коронавирус в Калуге, последние данные на 15 апреля: в каких районах нашли 74 заболевших

В Калужской области у 74 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. За последние восемь дней количество заболевших выросло в десять раз. Такие данные KP40 предоставили в оперативном штабе. Также стало известно распределение заболевших по районам нашего региона.
Больше всего случаев зафиксировано в Калуге – 28 (+6 к предыдущему дню). Из них пятеро уже выздоровели. Кроме того, подтверждено заболевание в следующих районах:
Тем временем
В Калуге закрыли на карантин больницу №4. Ситуацию прокомментировали в руководстве больницы и в Минздраве. Подробности.
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