В Калуге врачи сражаются за жизнь больного коронавирусом, он в тяжёлом состоянии

Как мы уже рассказывали, в Калужской областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Состоянии одного из заболевших вызывает у медиков серьёзные опасения, рассказали KP40 в оперативном штабе.

- Это 59-летний житель Подмосковья, который по личным делам приехал в Людиново, - отмечают в Минздраве. - Бригада скорой помощи, которая была вызвана только при ухудшении его состояния, доставила пациента в инфекционное отделение в Калуге. Врачи делают все возможное для сохранения его жизни и здоровья, проводится работа по выявлению всех, с кем заболевший был в контакте.

На утро 14 апреля известно о 49 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в нашем регионе. За последнюю неделю число заболевших выросло в семь раз.

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