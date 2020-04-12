За день 1605 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 16% больше, чем днём ранее. Общее число заболевших достигло 15 770. За весь период эпидемии умерли 130, выздоровел 1291 человек, сообщил 12 апреля федеральный оперативный штаб.
Как мы уже рассказывали, в Калуге новых случаев не зарегистрировано, а вот у наших соседей ситуация продолжает ухудшаться:
- Москва - 1306
- Московская область - 278
- Брянская область - 18
- Тульская область - 3
Распределение заболевших по остальным регионам:
- Санкт-Петербург - 69
- Мурманская область - 61
- Нижегородская область - 42
- Краснодарский край - 31
- Красноярский край - 25
- Владимирская область - 23
- Республика Мордовия - 23
- Республика Башкортостан - 19
- Ивановская область - 18
- Чеченская Республика - 17
- Рязанская область - 16
- Тамбовская область - 15
- Пермский край - 15
- Ярославская область - 14
- Ростовская область - 14
- Воронежская область - 12
- Ямало-Ненецкий АО - 12
- Республика Бурятия - 12
- Чувашская Республика - 11
- Амурская область - 11
- Тюменская область - 9
- Ставропольский край - 8
- Астраханская область - 8
- Ульяновская область - 8
- Республика Северная Осетия - 7
- Республика Марий Эл - 7
- Саратовская область - 7
- Белгородская область - 5
- Липецкая область - 5
- Калининградская область - 5
- Ленинградская область - 5
- Кабардино-Балкарская Республика - 5
- Волгоградская область - 5
- Иркутская область - 5
- Свердловская область - 4
- Забайкальский край - 4
- Костромская область - 3
- Вологодская область - 3
- Самарская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Удмуртская Республика - 2
- Омская область - 2
- Республика Крым - 2
- Курская область - 1
- Кировская область - 1
- Курганская область - 1
- Приморский край - 1
С 15 апреля Москва и Московская область вводят пропускной режим. Как получить пропуск жителям Калужской области, мы рассказывали здесь.
В Калуге запрет на торговлю и общепит продлён до 19 апреля.
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