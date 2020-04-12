За день 1605 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 16% больше, чем днём ранее. Общее число заболевших достигло 15 770. За весь период эпидемии умерли 130, выздоровел 1291 человек, сообщил 12 апреля федеральный оперативный штаб.

Как мы уже рассказывали, в Калуге новых случаев не зарегистрировано, а вот у наших соседей ситуация продолжает ухудшаться:

Москва - 1306

Московская область - 278

Брянская область - 18

Тульская область - 3

Распределение заболевших по остальным регионам:

Санкт-Петербург - 69

Мурманская область - 61

Нижегородская область - 42

Краснодарский край - 31

Красноярский край - 25

Владимирская область - 23

Республика Мордовия - 23

Республика Башкортостан - 19

Ивановская область - 18

Чеченская Республика - 17

Рязанская область - 16

Тамбовская область - 15

Пермский край - 15

Ярославская область - 14

Ростовская область - 14

Воронежская область - 12

Ямало-Ненецкий АО - 12

Республика Бурятия - 12

Чувашская Республика - 11

Амурская область - 11

Тюменская область - 9

Ставропольский край - 8

Астраханская область - 8

Ульяновская область - 8

Республика Северная Осетия - 7

Республика Марий Эл - 7

Саратовская область - 7

Белгородская область - 5

Липецкая область - 5

Калининградская область - 5

Ленинградская область - 5

Кабардино-Балкарская Республика - 5

Волгоградская область - 5

Иркутская область - 5

Свердловская область - 4

Забайкальский край - 4

Костромская область - 3

Вологодская область - 3

Самарская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Удмуртская Республика - 2

Омская область - 2

Республика Крым - 2

Курская область - 1

Кировская область - 1

Курганская область - 1

Приморский край - 1

С 15 апреля Москва и Московская область вводят пропускной режим. Как получить пропуск жителям Калужской области, мы рассказывали здесь.

В Калуге запрет на торговлю и общепит продлён до 19 апреля.

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