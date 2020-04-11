Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли 24 заболевших

Как мы уже рассказывали, 11 апреля в Калужской области вновь резко выросло количество заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Если вчера их было 18, то сегодня - уже 24.
Правительство региона опубликовало информация по районам, в которых проживают заболевшие.
Больше всего случаев зафиксировано в Калуге – 15.
В Малоярославецком районе – трое заразившихся. В Обнинске – двое.
По одному случаю зафиксировано в Боровском, Думиничском, Медынском и Козельском районах.
Отметим, что ко вчерашнему списку муниципалитетов добавился Боровский район.
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