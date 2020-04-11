Коронавирус в Калужской области: названы места заражения на 11 апреля

Как мы уже рассказывали, на данный момент в Калужской области зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вечером в пятницу региональное правительство опубликовало данные о районах, в которых проживают заболевшие люди.

Больше всего случаев на 11 апреля зафиксировано в Калуге – 11. Из них трое уже вылечились.

Три человека заболели в Малоярославецком районе.

По одному: в Обнинске, Думиничском, Медынском и Козельском районах.

За весь период эпидемии в нашем регионе проведено 4000 исследований на коронавирус.

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