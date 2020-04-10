Сокращение нерабочей недели в Калуге: что ждёт салоны красоты и парикмахерские

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калужской области возобновилась работы некоторых предприятий. К пятнице, 10 апреля, стало известно, что разрешат работать и индивидуальным предпринимателям, но, правда, пока не всем. О судьбе парикмахерских и салонов красоты на своих страницах в социальных сетях рассказал врио губернатора Владислав ШАПША.

- Продолжает поступать очень много просьб расширить список предприятий, кому разрешено работать, - отметил Шапша. - Например, в соцсетях ко мне обращаются представители и собственники салонов красоты и парикмахерских. Мы каждый день детально оцениваем складывающуюся ситуацию. Возможно, на этой неделе могло сложиться впечатление, что всё уже позади и пик проблем пройден. Но это не так. Реальная картина такова, что после разрешения выйти на работу на работу вышли и занимаются сейчас производственной деятельностью около 16% жителей области. Эпидситуация такова, что в России идёт рост заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому сейчас очень важно оставаться дома. Хочется, конечно, быть подстриженными и красивыми, но важнее оставаться здоровыми. Прошу проявить терпение и понимание, берегите себя.

Уважаемые читатели, а что, на ваш взгляд, можно было бы открыть или наоборот закрыть в Калужской области в связи с эпидемией коронавируса? Пишите в комментариях!

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