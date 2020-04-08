В Калужской области у трёх больных коронавирусом развилась пневмония

Как мы уже рассказывали, на данный момент в Калужской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Два человека выздоровели. Из оставшихся девяти трое лечатся дома, у них нет симптомов болезни, рассказала вечером 7 апреля на заседании оперативного штаба главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.

В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находятся шесть человек, у трех из них диагностирована пневмония.

- Течение болезни у этих пациентов не тяжелое, их состояние удовлетворительное, - рассказали KP40 в пресс-службе правительства.

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