Как учатся и живут калужские студенты в период карантина

Сломанный телефон

Напомним, что 17 марта врио губернатора Владислав Шапша подписал постановление о введении на территории Калужской области режима повышенной готовности, который продлится до 30 апреля. В сфере образования это отразилось следующим образом: детские сады держались дольше всех, но в итоге были закрыты, в школах объявлены каникулы, больше похожие на домашний арест, а для студентов средних специальных и высших учебных заведений введено так называемое дистанционное обучение.

О том, что происходит на деле, нам рассказала студентка филфака КГУ, попросившая не называть её имени и фамилии.

— Ещё 15 марта мы были в непонятках — ​очень долго не было никаких официальных распоряжений, поэтому играли в сломанный телефон, — ​рассказывает студентка, для удобства назовём её Наташей. — ​Со всех сторон пересылались разные сообщения: и что закроют, и что не закроют, и что мин­здрав скрывает правду, и что в общежитиях уже есть заболевшие. Кто-­то говорил, что всем, подписавшим петицию за карантин, сильно влетит (15 марта такое прошение было размещено на сайте change.org. — ​Прим. авт.), что преподаватели очень ругаются.

Вечером наконец-­то дождались официального приказа. В группах появилась запись, что с 17 марта университет переходит на дистанционное обучение. Также в общей группе университета опубликовали специальную памятку. Там прописаны общие правила плюс информация об ограничении входа в учебные корпуса и общежития.

Видеоотчёты с физ­ры

— Сначала нам прислали немного заданий по почте, — ​продолжает студентка. — Потом ещё немного. И ещё. И ещё. И, казалось бы, в отдельности это не самые большие и сложные задания, но все вместе… Плюс немного трудно в техническом плане — ​единой системой у нас только два преподавателя пользуются, остальные либо через обычную почту, либо через соцсети. Кому-­то каждый скидывает сам, кому-­то необходим общий файл от группы — ​а всегда есть те, кто не успевает вовремя и так далее… Наша староста — просто герой, я бы уже психанула и ушла самоизолироваться в лес…

Больше всего меня расстраивают занятия физкультурой. Нам надо выполнить теоретическое задание и снимать на видео наши тренировки. По одной записи на каждое пропущенное занятие. Конечно, сообщили, что всё можно будет отработать и обычным способом после выхода из карантина, но неизвестно, когда мы теперь выйдем… Я понимаю, что преподавателям надо за что-­то баллы ставить, но и мы уже не маленькие дети: ​понимаем, что есть необходимость в занятиях и особенно это важно в нынешних условиях. Зачем снимать-­то?.. Мне в одиночку очень сложно это сделать, да и картинка, которая получается, вообще не нравится.

Смотрю за другими знакомыми-­студентами по соцсетям — ​жалуются все. Нам ещё повезло в том плане, что семинаров не так много, а есть такие, у кого они каждый день согласно расписанию. И домашки у них, соответственно, больше. Пока не могу однозначно сказать, в чём проблема: ​действительно в объёмах работы или в уровне организации и самоорганизации. Но очень обидно, что сейчас открыли бесплатный доступ ко множеству крутых вещей: ​международные курсы, лекции учёных, опера, спектакли, всякие тренинги — ​а времени на них совсем нет.

Всё в Skype

По словам декана филологического факультета Елизаветы Асмоловой, пандемия не внесла изменений в учебный план.

— Взаимодействие преподавателей со студентами строится в синхронном и асинхронном вариантах. То есть лекции, вебинары, консультации, некоторые практические занятия проводятся преимущественно в Skype for business, а задания, методические рекомендации к ним скидываются студентам в их электронные кабинеты. В свою очередь, студенты отправляют выполненные задания, а также свои вопросы преподавателям на электронную почту. Основные образовательные программы осваиваются в полном объёме.

Также Елизавета Владимировна рассказала о том, как обстоят дела со студентами из КНР.

— Они учатся на тех же условиях, что и другие студенты. Те ребята, которые находятся здесь, не выезжали в Китай с сентября, с больными не контактировали. Сегодня они — в общежитии на дистанционном обучении. В КНР после выезда на зимние каникулы остались две китайские студентки, их обучение также ведётся в онлайн-­режиме.

Тяга к культуре

Пытается без потерь перейти на удалёнку и Калужский колледж культуры и искусства. По словам заместителя директора по учебной части Светланы Старовой­товой, сначала там, как и везде, была некоторая паника, но сейчас всё стало более или менее понятно:

— Нам пришли методические указания, как работать дистанционно. Какие-­то задания выполняются в текстовом виде, художники могут фотографировать свои работы и так далее. Много занятий проходит в режиме видеоконференций. Конечно, не у всех есть доступ к Интернету, но в каждом отдельном случае решаем индивидуально. Например, у нас есть мальчик из деревни, с которым мы договорились связываться через Интернет раз в неделю, — ​он может это делать через своего приятеля. Также мы всегда на связи с родителями. Студенты даже говорят, что работы стало ещё больше. Конечно, это сложно, зато они теперь поймут, как хорошо учиться в нормальном режиме.

В общем, все потихоньку приспосабливаются к новым условиям. Преподавателям и студентам поневоле приходится быть на одной волне: общаться в соцсетях, мессенджерах, осваивать видеоконференции.

В сети популярно мнение: карантин нам покажет, что очное образование устарело. Скорее всего, этот вывод преждевременный. Но образование должно стать более гибким и современным, и нынешняя ситуация предоставляет для этого новые возможности. Главное, постараться извлечь правильные выводы.