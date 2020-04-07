В Калуге подтвердили четыре новых случая коронавируса

За последние сутки в Калужской области зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом число заражений в нашем регионе достигло 11.

- Сегодня получили из Москвы результаты проверочных анализов условно положительных тестов, - рассказал врио губернатора Владислав ШАПША. - По 37 из 58 тестов получен отрицательный результат. Подозрение на коронавирус у 37 калужан не подтвердилось. К сожалению, четыре случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе подтвердились. Из них - два жителя Калуги, один из Медыни и один из Думиничей. Всем назначено соответствующее лечение, самочувствие пациентов нормальное. Лица, с которыми они контактировали, своевременно установлены и находятся под наблюдением. Мы ожидаем проверки 17 условно положительных тестов.

Также Шапша сообщил, что ещё одного пациента с коронавирусом в Калужской области выписали. То есть из 11 лечить продолжают 9.

Напомним, вечером 6 апреля калужский оперативный штаб сообщал о семи заболевших и 37 пациентах, анализы которых перепроверяются в московской лаборатории.

UPD. 1154 новых заболевших коронавирусом нашли в России за сутки, 11 человек умерли.

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