1154 новых заболевших коронавирусом нашли в России за сутки, 11 человек умерли

Как мы уже рассказывали, в Калуге 7 апреля подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В остальных регионах России за сутки выявлено 1150 заболевших, 11 человек умерли.
Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 697
- Московская область - 67
- Брянская область - 32
- Тульская область - 10
- Орловская область - 5
Распределение остальных по регионам:
- Санкт-Петербург - 69
- Калининградская область - 29
- Ставропольский край - 19
- Пензенская область - 19
- Ханты-Мансийский АО - 19
- Ямало-Ненецкий АО - 18
- Ивановская область - 14
- Республика Дагестан - 13
- Республика Коми - 11
- Краснодарский край - 11
- Волгоградская область - 11
- Пермский край - 11
- Ростовская область - 8
- Владимирская область - 7
- Свердловская область - 7
- Тюменская область - 7
- Республика Ингушетия - 6
- Саратовская область - 6
- Ярославская область - 5
- Кабардино-Балкарская Республика - 5
- Хабаровский край - 5
- Псковская область - 4
- Республика Калмыкия - 4
- Удмуртская Республика - 4
- Омская область - 4
- Белгородская область - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Чувашская Республика - 3
- Иркутская область - 3
- Республика Башкортостан - 2
- Кировская область - 2
- Ульяновская область - 2
- Республика Северная Осетия - 1
- Чеченская Республика - 1
- Челябинская область - 1
- Приморский край - 1
- Республика Крым - 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь периодумерли 58 человек, выздоровели 494.
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