1154 новых заболевших коронавирусом нашли в России за сутки, 11 человек умерли

Как мы уже рассказывали, в Калуге 7 апреля подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В остальных регионах России за сутки выявлено 1150 заболевших, 11 человек умерли.

Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 697

Московская область - 67

Брянская область - 32

Тульская область - 10

Орловская область - 5

Распределение остальных по регионам:

Санкт-Петербург - 69

Калининградская область - 29

Ставропольский край - 19

Пензенская область - 19

Ханты-Мансийский АО - 19

Ямало-Ненецкий АО - 18

Ивановская область - 14

Республика Дагестан - 13

Республика Коми - 11

Краснодарский край - 11

Волгоградская область - 11

Пермский край - 11

Ростовская область - 8

Владимирская область - 7

Свердловская область - 7

Тюменская область - 7

Республика Ингушетия - 6

Саратовская область - 6

Ярославская область - 5

Кабардино-Балкарская Республика - 5

Хабаровский край - 5

Псковская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Удмуртская Республика - 4

Омская область - 4

Белгородская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Чувашская Республика - 3

Иркутская область - 3

Республика Башкортостан - 2

Кировская область - 2

Ульяновская область - 2

Республика Северная Осетия - 1

Чеченская Республика - 1

Челябинская область - 1

Приморский край - 1

Республика Крым - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь периодумерли 58 человек, выздоровели 494.

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