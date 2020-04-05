591 новый случай коронавируса зафиксирован в соседних с Калужской областью регионах

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса. Такие данные в воскресенье, 5 апреля, опубликовал оперативный штаб. Из них 591 случай – в соседних с Калужской областью регионах.
Новые случаи заражения у наших соседей:
Распределение остальных заболевших по регионам:
За сутки количество больных выросло на 14% - до 5389. Зафиксировано два летальных исхода, выздоровели 22 человека.
За весь период зафиксировано 45 смертей, выздоровели 355 человек.
В Калуге, напомним, шесть подтвержденных случаев. Ещё 51 человек сдал условно положительный тест.
Ранее мы публиковали историю калужанки, которая рассказала, как коронавирусом заболел её муж.
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