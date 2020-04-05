591 новый случай коронавируса зафиксирован в соседних с Калужской областью регионах

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса. Такие данные в воскресенье, 5 апреля, опубликовал оперативный штаб. Из них 591 случай – в соседних с Калужской областью регионах.

Новые случаи заражения у наших соседей:

Москва - 536

Московская область - 45

Тульская область - 10

Распределение остальных заболевших по регионам:

Нижегородская область - 22

Санкт-Петербург - 20

Ленинградская область - 10

Красноярский край - 4

Ханты-Мансийский АО - 3

Республика Крым - 2

Камчатский край - 2

Ярославская область - 1

Челябинская область - 1

Хабаровский край - 1

Новосибирская область - 1

За сутки количество больных выросло на 14% - до 5389. Зафиксировано два летальных исхода, выздоровели 22 человека.

За весь период зафиксировано 45 смертей, выздоровели 355 человек.

В Калуге, напомним, шесть подтвержденных случаев. Ещё 51 человек сдал условно положительный тест.

Ранее мы публиковали историю калужанки, которая рассказала, как коронавирусом заболел её муж.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.