В Калуге выявили 51 человека с подозрением на коронавирус

Утром в воскресенье, 5 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
Подтверждённых случаев заражения в Калуге по-прежнему шесть. Один из пациентов уже выписался из больницы.
А вот число людей, сдавших условно положительный тест, за сутки выросло с 36 до 51. Их результаты направлены для перепроверки в московскую лабораторию.
Также власти начали публиковать данные о том, сколько таких перепроверок показало отрицательный результат. На данный момент их пять.
В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе на карантине остаются 26 человек.
На обсервации находится 12 медиков.
Выросло число калужан на домашнем карантине. Вчера таких было 2041, а сегодня уже 2080. При этом до 1999 возросло количество людей, которых сняли с наблюдения.
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