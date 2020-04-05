В Калуге выявили 51 человека с подозрением на коронавирус

Утром в воскресенье, 5 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

Подтверждённых случаев заражения в Калуге по-прежнему шесть. Один из пациентов уже выписался из больницы.

А вот число людей, сдавших условно положительный тест, за сутки выросло с 36 до 51. Их результаты направлены для перепроверки в московскую лабораторию.

Также власти начали публиковать данные о том, сколько таких перепроверок показало отрицательный результат. На данный момент их пять.

В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе на карантине остаются 26 человек.

На обсервации находится 12 медиков.

Выросло число калужан на домашнем карантине. Вчера таких было 2041, а сегодня уже 2080. При этом до 1999 возросло количество людей, которых сняли с наблюдения.