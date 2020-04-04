Побывавшая в Китае калужанка сравнила борьбу с коронавирусом у них и в России

На нашем сайте блогов «Калужский объектив» калужанка Елена Ван с начала этого года ведет блог о Китае и всем, что с ним связано. Дело в том, что ее муж – уроженец этой страны и ежегодно она с ним и двумя детьми на зимовку едут в Китай. И возвращаются в Россию после китайского Нового года, который встречают с родителями мужа в Пекине.

В конце 2019-го, как раз перед началом все этой истории с новой заразой, они сделали также и, как следствие, на себе испытали все прелести проблем с коронавирусом еще зимой, когда в России, Италии, США и многих других странах над ним посмеивались и шутили.

А сейчас Елена испытывает все прелести самоизоляции в подмосковье, где живёт постоянно.

Мы попросили её рассказать о своём опыте и поделиться с нашими читателями теми выводами, которые этот опыт ей навеял.

Ниже публикуем рассказ, подготовленный специально для читателей KP40.

Правильные маски

Сложно анализировать все происходящее в последние дни в нашей стране. Уж очень неоднозначные мнения.

Накануне начала апрельских «каникул» в телефонном разговоре бабушка моей старшей дочери упомянула, что в Калуге проблематично купить медицинские маски.

Правда, ВОЗ рекомендует носить в период вирусных заболеваний респираторы типа строительных, которые дают хоть какую-то надежду на защиту и которые мы носили в Китае, но их в продаже тоже нет.

У меня осталось несколько таких с того времени, как мы «сбежали» из Китая. Решила, что отправлю ей эту заначку, дополнительно к тем, что планировала найти в Москве.

Бабушка – самый старший член нашей семьи и, соответственно, находится в группе риска.

Вечером я прошлась по интернет-магазинам. Некоторые из них автоматически принимали заказы, после чего приходил ответ на почту, что данного товара нет в наличии. Зато в частных объявлениях нашлось всё необходимое.

Выбрав район поближе к дому, за пару минут я договорилась о встрече с анонимным продавцом, обозначенным в объявлении одной буквой. Заказала семь респираторов по 400 р. за штуку.

На следующий день в назначенное время подъехала к указанному дому. К машине подошел мужчина, после перевода с карты на карту сунул мне пакет и так же быстро удалился.

Ситуация выглядела настолько по киношному, что в приобретение я проверила не сразу. Уже позже, подъехав к офису курьерской службы, через которую собиралась отправить посылку в Калугу, открыла пакет. Респираторов было не семь, а двенадцать…

Шашлык

Тем временем народ вокруг радовался выходному и необычно тёплой погоде. Раз уж все равно пришлось ехать в город, решила зайти по пути в один из крупных супермаркетов, купить детям вкусняшки. Ведь в небольших супермаркетах у дома - пустые полки.

В масках - единицы (последние дни меня не оставляет вопрос, где же все-таки маски, если их никто не носит, но и в продаже их нет?) На подходе к кассам оказалась пробка из тележек, груженных продуктами и упаковками со спиртным. Мой ананас и коробка клубники среди этого изобилия выглядели, мягко говоря, сиротливо.

По пути домой встретились два свадебных кортежа во главе с лимузинами. В нашем поселке в воздухе прописался стойкий запах шашлыков, а около соседских ворот плотно примостились автомобили гостей.

Ну да, президент-то объявил о неделе выходных…

Телетупик

Исполнить смайл рука-лицо в эти дни меня провоцировал телевизор.

В пятницу, 27 марта, собираю детей в сад, фоном болтает первый канал телевидения. Идёт программа «Доброе утро»: «Неожиданные каникулы? Какой прекрасный повод собраться всей семьей на даче! Пока родители работают за ноутами онлайн, дети с дедушками-бабушками играют на улице с соседями в бадминтон!..»

Или вот еще.

На следующий день, в субботу, показывают площадь трёх вокзалов – люди едут в общественном транспорте на дачи, чтобы там изолироваться.

А еще очень много говорят о дистанционной работе. Причём, уже давно. Каждый день я ехала по одному и тому же маршруту до детского сада, в которых ходят дети, мимо одной и той же железнодорожной станции, у которой люди оставляют автомобили, чтобы пересесть на электричку до Москвы. И машин на парковке меньше не становилось.

Да и пробка на повороте в наш район с трассы стояла такая же, как в обычные рабочие дни.

Наш детский сад работал до победного, до введения более жёстких «рекомендаций». Так решили в общем чате в ходе опроса родителей. Закрываться на карантин садик очень не хотел, потому что «если Путин издал указ о выходных с сохранением заработной платы, то пусть он вам её и платит!»

Первые ощущения

В общем, странное какое-то чувство.

С одной стороны - новости о том, как в Италии вывозят трупы военными грузовиками, а катки переоборудуют под морги. Известные люди в своих обращениях призывают... к чему там они призывают, даже не могу точно вспомнить, очень уж расплывчато и вязко звучат их формулировки: «сплотиться перед лицом опасности», «беречь себя и близких». Да всё это таким тоном, что хочется спрятаться от мира, завернувшись в одеяло, и просидеть так до конца… опять же, конца чего?

С другой стороны - выходишь на улицу, а там жизнь идёт своим чередом, и выдыхаешь: «Фух, показалось! Нет никакого страшного коронавируса!» Потому что ну видно же невооруженным взглядом, как все «боятся».

А как у них

Конечно, над китайцами можно смеяться сколько угодно, но, тем не менее, в то время там сложно было увидеть где бы то ни было человека без маски.

В телевизионных репортажах не было ни одного человека без средств защиты, будь то политический деятель или рабочий в поле. И если уж решили объявлять ограничения, то делали это настолько категорично, что ни у кого даже мысли не появлялось нарушить то, что им запретило правительство.

Как итог – страна просто не вышла из новогодних выходных.

И не было вот этого всего робкого: «Мы вам рекомендуем….», «Сейчас попробуем отдохнуть неделю, а дальше посмотрим…»

Лично мы в Китае в истерику не впадали, но вели себя крайне осторожно, потому что еще не знали, чего ждать. А когда появилась хоть какая-то информация о вирусе, соблюдали все меры безопасности, потому что в доме у нас были престарелые родители.

Последние дни в Пекине вообще нос не высовывали на улицу, даже заказывали доставку продуктов, благо там эта услуга очень развита и практически ничего не стоит.

И так же делали миллиарды людей.

Два месяца и в дамки

Почему-то в комментариях к новостям большинство до сих пор называет послушными трусами тех, кто сидит по домам. А ведь именно послушание и спасло китайцев.

Да, им пророчат вторую волну. Но это, как говорится, далеко не точно. А точно - то, что они остановили распространение вируса, когда было зарегистрировано чуть больше 80 тысяч заболевших и чуть больше трех тысяч смертей. И эпидемия на этом закончилась!

Посмотрите теперь на Европу и Америку. Уже сотни тысяч зараженных и тысячи умерших, а пик ещё не достигнут…

Я не специалист, но сужу по тому, что видела и знаю лично.

Родители мужа рассказывают, что в Пекине всё уже вернулось к нормальной жизни, как будто и не было ничего.

И это - за два месяца.

И это - несмотря на все ужасы об эпидемии в Китае, которые нам тут показывали зимой.

Добровольная самоизоляция

Сейчас, в связи с продлением так называемых выходных на месяц, многие заговорили о режиме ЧС. Вводили ли его в Китае?

Нет, не вводили.

В самый разгар эпидемии мы внимательно следили за событиями. У них вводился лишь наивысший уровень реагирования на ЧС. Это так у них называется.

А решения по обеспечению безопасности принимали не то, что регионы по отдельности, но и уезды, и города и даже отдельно взятые городские жилые комплексы, так называемые «гардены».

Там просто перекрывали все входы-выходы, контролируя своих жителей – кто куда пошел, зачем и насколько это необходимо. Ну и не впускали никого из посторонних – даже родственников живущих в «гардене».

У нас же обвиняют президента в том, что он «скинул ответственность» на регионы.

Кстати, если кто не знает – с 11-миллионнным Уханем прекратили сообщение, когда случаев заболевания там было около 800.

В Пекине, откуда мы выезжали, и который имел и имеет авиасообщение со всеми остальными столицами мира, за все время коронавирус подтвердили всего у 300 с небольшим человек. А в других городах - и того меньше.

И все равно все сидели по домам.

Выводы

А теперь давайте посмотрим цифры по Москве на данный момент. Лично у меня начинают потихоньку шевелиться волосы, хотя я и повидала всякое.

И дело даже не в том, что кто-то из нас в группе риска, а кто-то нет. Масштабы пугают. Скорость распространения. Теперь уже мне абсолютно ясно, что последствия уж точно коснутся каждого, пусть и не в плане их собственного здоровья…

При этом, уж не знаю как у вас, а в наших подмосковных супермаркетах по состоянию на 2 апреля больше половины покупателей и продавцов не носили никаких масок. Даже самодельных.

Может быть, пришло уже время начать работу по предотвращению последствий с себя?