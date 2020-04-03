Калужане продолжают стоять в очередях за масками

Как мы уже рассказывали, в четверг, 2 апреля, в государственных аптеках Калуги появились в продаже медицинские маски. На днях в наш регион завезли 400 тысяч защитных масок, более 300 тысяч из них направили в аптеки.

Наши читатели в «Народных новостях» сообщали, что продажу масок ограничили – только по пять штук в одни руки.

В пятницу, 3 апреля, калужане продолжают стоять в очереди за масками в аптеку №1 на улице Ленина. Фото прислали наши читатели.

Очередь в аптеку на улице Ленина.