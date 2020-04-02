Калужане выстроились в очередь за масками

В четверг, 2 апреля, в государственных аптеках Калуги появились в продаже медицинские маски. Как сообщает администрация правительства области, накануне в регион поступило более 400 тысяч защитных масок, более 300 тысяч из них направят в аптеки.

Наши читатели в «Народных новостях» сообщают, что продажу масок ограничили – только по пять штук в одни руки.

- По 45 рублей за штучку. Я так понимаю, что цену будут подымать, пока народ брать не перестанет. И можно будет отчитаться, что маски в аптеках есть в достатке, - пишет Buka666.