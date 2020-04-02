«Коммерсант»: следующую неделю опять объявят нерабочей

Неделя с 6 по 10 апреля в России будет объявлена нерабочей. В четверг, 2 апреля, об этом в своём репортаже с совещания президента с членами правительства сообщила газета «Коммерсант».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о необходимости продления количества нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь просила президента продлить «меры социального дистанцирования граждан» с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе страны.

Как мы уже рассказывали, Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. В Калужской области режим самоизоляции объявлен с 31 марта.

По данным на 1 апреля, в Калуге выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Один из этих людей уже выписался из больницы.

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