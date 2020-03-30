Глава Калужской области потребовал решить проблему с медицинскими масками

В понедельник, 30 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША провел очередное заседание регионального правительства.

Рассматривалась ситуация с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

По информации министерства здравоохранения, на данный момент в регионе официально подтверждены три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один заболевший выздоровел и уже выписан из стационара областной инфекционной больницы. Второй - проходит специфическое лечение, болезнь протекает в легкой форме. Сегодня получен результат направленного на проверку положительного теста еще одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Результат подтвержден. У третьего пациента заболевание также проходит в легкой форме. Весь период наблюдения у этих двоих пациентов остается нормальная температура. В ближайшее время ожидается их выздоровление.

Всего на карантине в областной инфекционной больнице находятся 37 человек. Под наблюдением дома - 2091 человек. 1134 - сняты с наблюдения.

Анализируя оперативную информацию, Владислав Шапша подчеркнул:

- У нас могут быть выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Мы должны быть к этому готовыми и, как только такая информация будет поступать, нужно немедленно информировать о ней и федеральный штаб, и жителей области.

Также обсуждался вопрос с обеспечением медицинских учреждений и жителей области средствами защиты.

Заместитель руководителя региона Константин Горобцов рассказал, что в настоящее время все медицинские учреждения области обеспечены достаточным количеством средств защиты. По его словам, для Калужской области предусмотрена поставка большого количества как противочумных халатов, так и средств защиты.

- Наши заявки приняты, - отметил Горобцов. - Сейчас мы уточняем сам механизм приобретения этих средств. В определенной степени себя сами обеспечили противочумными костюмами. Их изготовлено около одной тысячи единиц. На этой неделе мы будем изготавливать минимум по 500 единиц таких костюмов в день. Таким образом, мы закроем всю потребность. Также мы заказали поставку пяти тысяч тест-систем. Их ждем на этой неделе. Сегодня поступает 12 тысяч специальных пробирок для взятия анализов у населения. Дефицита масок в медицинских учреждениях нет. В региональную аптечную сеть и медицинские учреждения сегодня будет направлено еще порядка 70 тысяч масок. Таким образом, по необходимым средствам защиты и забора анализов у нас потребность закрыта.

На совещании отмечалось, что в ближайшие дни в область ожидается крупная поставка медицинских масок по линии Минпромторга, которые появятся в достаточном количестве в аптечных сетях региона.

Вместе с тем, по мнению Владислава Шапши, необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы, не дожидаясь федеральных поставок, обеспечить жителей региона средствами защиты.

- Мы должны обязательно снять для населения проблему дефицита медицинских масок, - подчеркнул глава области. - Их надо поставить не только в аптечную сеть, но и в торговые сети.

Ещё одна тема, которая обсуждалась на заседании, - ситуация на региональном продовольственном рынке.

Владислав Шапша поручил областному министерству конкурентной политики организовать ежедневный мониторинг потребности населения региона в продуктах питания и товарах первой необходимости.

- Мы правильно сделали, что вовремя провели работу по закрытию наших торговых центров, - уверен он. - Тем самым мы не допустили массового скопления людей. Но, тем не менее, ситуацию с обеспечением предприятий розничной торговли продовольственными товарами надо держать на постоянном контроле.