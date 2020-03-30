Как предпринимателям помогут минимизировать убытки от коронавируса

Из-за пандемии коронавируса закрываются кинотеатры, развлекательные и торговые центры, рестораны и кафе, парикмахерские и фитнес-клубы. Малый и средний бизнес бьёт тревогу, предприниматели считают, что если им не окажут реальную помощь, то они будут вынуждены закрыться.

Правительство уже приняло меры поддержки предпринимателей. Об этом журналистам на пресс-конференции 30 марта рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрей ЛОМАКИН.

Никаких проверок

- Ситуация разворачивается не трагично, - подчеркнул он. - Но ряд отраслей, в первую очередь, это те, которые внесены в реестр малого и среднего предпринимательства, могут испытывать достаточно серьёзные колебания своей устойчивости. Поэтому сразу же были выработан ряд мер, которые позволят Федеральной налоговой службе уделить максимум внимания.

Так, с 25 марта действует мораторий на проведение каких-либо контрольных мероприятий – проверок предпринимателей. Он введён до 1 мая.

- Это даст возможность бизнесу устояться в сложившейся для него новой экономической ситуации, - отметил Ломакин. - Считаю, что эти меры абсолютно оправданы.

Банкротство приостановлено

Вторая по значимости мера - приостановка всех операций, которые направлены на взыскание задолженности.

- Это не значит, что задолженность будет аннулирована. Задолженность никуда не денется, она переходит в разряд временно не взыскиваемых, - подчёркивает Ломакин. - Такими мерами можно пользоваться только до определенного момента, когда не возникнет кассовый разрыв.

Задолженность рано или поздно погасить придётся. Главное, чтобы предприниматели рассчитали свои силы, чтобы в конечном итоге она не выросла в разы. Но так как предприниматели временно исключаются из списков должников, у них появляется возможность вдохнуть вторую жизнь в свой бизнес, например, взять кредит.

- Процедура банкротства на сегодняшний момент также находится в замороженном состоянии, по вновь образовавшимся долгам мы не обращаемся в суды с заявлением, - добавил руководитель Управления Федеральной налоговой службы. - Сейчас в правительстве рассматривается постановление о мерах, обеспечивающих устойчивое состояние экономики. Там разработан целый ряд мер по различным родам налогов. Это и налог с упрощённой системы, налог на прибыль. Президент Владимир Путин сказал в своём выступлении о необходимости пересмотра ставок страховых взносов. Они должны быть снижены в два раза.

На сайте регионального отделения Федеральной налоговой службы составлен список организаций, которые попадают в наиболее уязвимые отрасли, которые нуждаются в поддержке. В первую очередь это туризм, общепит, транспорт.

- Если по какой-то причине вашей организации там нет, вы можете обратиться в налоговую службу, чтобы её включили, - отметил Ломакин.

А в разделах вопросы и ответы на сайте налоговой службы бизнесмены могут найти наиболее часто встречающиеся вопросы.

На планёрке в правительстве 30 марта руководитель региона Владислав ШАПША также акцентировал внимание на возможных сложностях, с которыми могут столкнуться предприятия Калужской области и их работники в сложившейся ситуации. Это и вынужденные простои, и сокращение рабочих мест. В этой связи Владислав Шапша рекомендовал создать в регионе штаб из представителей местного сектора экономики, бизнеса, областной торгово-промышленной палаты и профильных министерств.

По его словам, это необходимо для того, чтобы оценить ту помощь, которую региональные власти могут предложить бизнесу, а также «последствия с точки зрения устойчивости бюджета». Министру труда и социального развития области Павлу Коновалову глава региона поручил держать на ежедневном контроле ситуацию на предприятиях области, а также их потребность в мерах поддержки для минимизации возможных негативных последствий.

- Все ваши предложения должны быть проанализированы и обсуждены штабом. По ним должны быть приняты конкретные решения, - сказал Владислав Шапша.