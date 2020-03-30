Скучающий флешмоб: чем занимаются сотрудники закрытых музеев

Из-за угрозы распространения коронавируса все музеи, досуговые центры и другие культурные и развлекательные учреждения России приостановили свою работу. Сотрудники музеев заскучали без посетителей и запустили Скучающий флэшмоб – серию фотографий, как изменилась жизнь учреждений во время карантина.

Флэшмоб получался забавным. Из Красноярского театра Пушкина он переместился в Томск, Тюмень, Югру, Улан-Удэ. В пятницу, 27 марта, дошёл и до Калуги. Снимки были сделаны в Усадьбе Золотарёвых, Доме Шамиля и Палатах Коробовых.

А чем занимаетесь на нерабочей неделе? Расскажите в комментариях!